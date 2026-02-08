Kaio Jorge marca dois e garante vitória do Cruzeiro sobre o América

O Cruzeiro venceu o América por 2 a 0 neste domingo (8), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O atacante Kaio Jorge marcou os dois gols da Raposa e aliviou a pressão sobre o técnico Tite, bastante criticado pela torcida. O treinador, aliás, vibrou bastante com os gols da partida.

Assim, com este resultado, o Cruzeiro acumula 12 pontos no estadual, ultrapassa o North Esporte Clube, e atinge a primeira posição do Grupo C. O América, por sua vez, permanece na liderança do Grupo C, mas adia para a última rodada a classificação para a segunda fase do torneio. Vale lembrar que apenas os líderes de cada grupo (A, B e C) avançam para as semifinais, além do melhor segundo colocado de todo o torneio.

Primeiro tempo faltoso

O primeiro tempo ficou marcado pelo grande número de faltas de ambos os lados. Ao todo, foram 20 infrações no primeiro tempo, sendo 13 do América e sete do Cruzeiro. Isso dificultou o andamento da primeira etapa. Para a Raposa, no entanto, essa característica do jogo não foi de todo ruim. Isso porque o time de Tite aproveitou um vacilo do América nos primeiros minutos para abrir o placar e ganhar tranquilidade.

Logo no primeiro minuto, o goleiro Gustavo derrubou Gerson, que preparava finalização após sobre de jogada aérea, dentro da área. O árbitro marcou a penalidade, cobrada por Kaio Jorge com muita categoria, no meio do gol. Na sequência, o Coelho tentou trabalhar a posse da bola e tentou incomodar em chutes de fora da área.

As opções ofensivas da equipe, no entanto, não foram suficientes para criar chances claras e o ritmo da equipe naturalmente foi caindo ao longo do primeiro tempo. Assim, o Cruzeiro se aproveitou do jogo equilibrado e com poucas chances para retomar o controle do jogo e marcar o segundo gol. Aos 37, Arroyo levantou na área, Christian ajeitou para o meio da área e Kaio Jorge marcou o segundo gol do jogo, levando a Raposa com boa vantagem para o intervalo do jogo.

Segundo tempo

Mesmo em desvantagem no placar, o América se mostrou incapaz de incomodar a defesa do Cruzeiro, assim como na primeira etapa. O time de Alberto Valentim, no fim das contas, acabou abusando dos chutes de fora da área na tentativa e diminuir o placar. Primeiro aos 14 minutos, com Val Soares, que parou em grande defesa de Cassio. Depois, com Felipe Amaral, aos 17, em um chute cruzado também de fora da área.

O Cruzeiro, por outro lado, se viu confortável com o cenário do jogo e administrou o placar. A equipe não apenas abriu mão da posse de bola (45% contra 55% do América), como também teve bastante dificuldade de concluir os contra-ataques, sendo os principais aos 22 e aos 33 minutos.

No primeiro lance, Kaio Jorge arrancou pelo meio e finalizou da entrada da área, mas "recuou" para o goleiro Gustavo. Na segunda jogada, Wanderson disparou com a bola pelo lado esquerdo, puxou para o meio e também finalizou de fora da área, mas a bola desviou na zaga do América. Assim, o Cruzeiro terminou com os três pontos diante do rival.

Os próximos jogos de Cruzeiro e América

O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), diante do Mirassol fora de casa, pelo Brasileirão. Na sequência, a Raposa encara a URT, também fora de casa, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O jogo acontece no sábado (14), às 19h (de Brasília).

O América, por sua vez, volta a campo apenas no próximo final de semana, para encarar o North Esporte Clube, também pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O jogo acontece no sábado (14), às 19h (de Brasília), na Arena Independência.

CRUZEIRO 2 x 0 AMÉRICA

Campeonato Mineiro – 7ª rodada

Data e horário: 8/2/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público presente: 28.804 pessoas

Gols: Kaio Jorge, 4’/1ºT (1-0); Kaio Jorge, 37’/1ºT (2-0)

CRUZEIRO: Cassio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique, 30’/2ºT) e Matheus Pereira (Japa, 30’/2ºT); Arroyo (Sinisterra, 21’/2ºT), Christian (Wanderson, 13’/2ºT) e Kaio Jorge (Villarreal, 30’/2ºT). Técnico: Tite.

AMÉRICA: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson Santos, Rafa Barcelos e Artur (Paulinho, 15’/2ºT); Segovinha (Jhonatan Lima, intervalo), Eduardo Person (Willian Bigode, 36’/2ºT), Felipe Amaral e Yago (Val Soares, intervalo); Paulo Victor (Thauan, 15’/2ºT). Técnico: Alberto Valentim.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Pablo Almeida Costa (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Matheus Pereira, Cassio, Arroyo (CRU); Yago, Felipe Amaral (AME)

Cartões Vermelhos: não houve



