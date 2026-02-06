Brasil desfila com Lucas Pinheiro na cerimônia de Milão-Cortina

Enquanto o Brasil vive o auge do verão, o país acompanhou, na tarde desta sexta-feira (6), a maior delegação brasileira da história desfilar na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão-Cortina, na Itália. O espetáculo teve apresentação da norte-americana Mariah Carey cantando em italiano, uma homenagem de Lucas Pinheiro Braathen à esquiadora Bruna Moura e, de forma inédita, o acendimento simultâneo de duas piras olímpicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por conta das duas cidades-sede, a delegação brasileira foi dividida entre as cerimônias. Em Milão, o Brasil foi o 14º país a desfilar no Milano San Siro Olympic Stadium. Favorito às medalhas no slalom e no slalom gigante, Lucas Pinheiro Braathen conduziu os compatriotas ao lado de Bruna Moura, atleta do cross country. Ausente nos Jogos de Pequim, em 2022, após sofrer um grave acidente de carro às vésperas da competição, Bruna foi homenageada por Braathen, que lhe entregou a bandeira brasileira durante o desfile.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já em Cortina d’Ampezzo, a gaúcha Nicole Silveira, do skeleton, liderou a equipe brasileira de bobsled e foi a porta-bandeira do país, em clima descontraído e com direito a dança, no melhor estilo brasileiro. Nicole e Lucas vestiam trajes diferentes do restante da delegação. Enquanto os atletas usavam conjunto azul-marinho, os porta-bandeiras desfilaram de branco, com um puffer que guardava uma surpresa: ao abrir os casacos, revelaram a bandeira do Brasil estampada na parte interna, arrancando aplausos do público.

Vestida como uma verdadeira rainha da neve, Mariah Carey subiu ao palco do San Siro para uma homenagem à Itália. Em italiano, interpretou o clássico Nel Blu, Dipinto di Blu, de Domenico Modugno, além de cantar “Nothing Is Impossible”, sucesso de sua carreira. Andrea Bocelli e Laura Pausini também participaram da cerimônia.

O espetáculo contou ainda com a presença de diversas celebridades internacionais, como o ex-jogador Zlatan Ibrahimovic, Snoop Dogg, Usher, Adriano Imperador e Donatella Versace, entre outros nomes de destaque do esporte, da música e da moda.

A cerimônia marcou um momento histórico dos Jogos de Inverno ao acender, pela primeira vez, duas piras olímpicas de forma simultânea. As chamas foram acesas no Arco della Pace, em Milão, e na Piazza Dibona, em Cortina d’Ampezzo, simbolizando a união entre as cidades anfitriãs da edição de 2026.