Candangão: Sobradinho derrota o Real Brasília e se firma no G-4

Com direito a festa no Estádio Defelê, o Sobradinho superou o Real Brasília, por 3 x 0, e se firmou na zona de classificação às semifinais do Campeonato Candango. Apesar de um primeiro tempo disputado e bastante movimentado, os torcedores só puderam comemorar os gols na etapa final. Geovane abriu o placar para os vistantes e sobrou para a dupla que veio do banco ampliar vantagem. Roniel marcou duas vezes com assistências do camisa 20 Mirandinha.

A duas rodadas para finalizar a fase de pontos corridos do Candangão. A tabela do certame regional segue embolada. Líder isolado com 16 pontos, o Gama não vive com a mesma preocupação dos adversários. Brasiliense, Samambaia e Sobradinho entraram em campo para disputar a vice-liderança, pois as três equipes formavam o G-4, com 11 pontos, cada. Com a vitória, o Leão da Serra pulou para o terceiro lugar, atrás do Jacaré, que bateu o Paranoá, por 1 x 0. O Cachorro Salsicha joga contra a Aruc, na quinta-feira (12/2).

O jogo

No duelo entre Leões, Real Brasília e Sobradinho entraram em campo com objetivos distintos. De um lado, o alvinegro precisava somar pontos para se manter na zona de classificação. Em contrapartida, a equipe aurianil buscava se livrar do risco de entrar no Z-2 da competição. Dentro das quatro linhas, um jogo movimentado, um frenético “lá e cá”. Do toque de bola, Juanzinho encontrou Davi Araújo perto da grande área. O capitão do Real mandou para PV finalizar, o atacante mandou nas mãos do goleiro Michael, desperdiçando uma chance clara para os donos da casa.

A resposta do Sobradinho veio em um lance de falta. O meia Pedrinho mandou no canto esquerdo de Léo Teles. O goleiro foi na bola, afastando o perigo adversário. Os times seguiram equilibrados no jogo, deixando a expectativa de gols para a etapa final.

Aos oito minutos, o Sobradinho abriu o placar. O volante Aldo aproveitou a bola roubada no meio de campo para acionar o camisa oito Geovane. O meia alvinegro finalizou com tudo, mandando para o fundo da rede, incendiando a torcida do Leão da Serra presente no Defelê. O Real fazia uma partida aquém em relação à primeira etapa. A equipe de Raphael Miranda encontrava dificuldades para trabalhar a bola e acionar seus atacantes.

Nos minutos finais, Mirandinha partiu no contra-ataque com velocidade, tocou para Roniel que, mesmo travado pelo zagueiro Victor Gabriel, encontrou espaço para ampliar a vantagem. Nos acréscimos, quase um replay. Desta vez, começando com Andrezinho a jogada, Mirandinha recebeu o passe e, tal qual um garçom, serviu Roniel para o terceiro do Leão da Serra e carimbar o triunfo dos visitantes na tarde desta quarta-feira.



Ficha técnica

Campeonato Candango - sétima rodada

Real Brasília 0 x 3 Sobradinho

Local: Estádio Defelê

Arbitragem: Marcello Ruda Neves Ramos da Costa

Real Brasília

Léo Teles; Caio Mendes, Anderson P., Victor Gabriel e Paulo Vinícius (Ian); Lucas Inácio, PV e Gustavo H (João Lucas).; Davi Araújo (Romo), Juan Mosqueira e Juanzinho (Kauã). Técnico: Raphael Miranda.

Gol: Não houve.

Cartão amarelo: Paulo Vinícius.



Sobradinho

Michael; Andrenzinho, Medeiros, Felipe Kauan e Aldo; Vandinho (China), Thiago André (Paranhos) e Geovane; Jadson (Bernardo), Pedrinho (Roniel) e Rodriguinho (Mirandinha). Técnico: Daniel Franco.

Gols: Geovane e Roniel (2x)

Cartão amarelo: Felipe Kauan.

