Sul-Americano Sub-20: Brasil enfrenta o Peru por liderança isolada

As primeiras partidas da Seleção no Campeonato Sul-Americano serviram para confirmar o favoritismo na competição. Nesta quarta-feira (11/2), o Brasil entra em campo para enfrentar o Peru, às 18h, no Estádio Luís Alfonso Giagni (PY), pela quarta rodada do torneio continental. Contente com o 100% de aproveitamento, a treinadora brasiliense Camilla Orlando analisa positivamente o nível de desenvolvimento das jogadoras e projeta confrontos mais parelhos na reta final da fase de grupos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após estrear com virada contra o Equador por 3 x 2, o Brasil goleou a Bolívia com 5 x 0 no placar na última rodada. As vitórias colocaram as brasileiras na liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento. Um dos pontos chave na estratégia de Camilla Orlando nesta fase inicial é a rodagem do elenco. A treinadora valoriza a chance de dar minutos para todas as atletas. Um ponto que, para ela, é um diferencial na hora de enfrentar as outras seleções.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Acho que o nível de desenvolvimento de cada seleção pesa, mas também a quantidade de atletas. A Bolívia, por exemplo, repetiu a equipe que estreou contra o Peru. Essa é uma grande diferença. No Equador, vemos mais jogadoras com qualidade técnica que atuam na equipe principal, e na Bolívia nem tanto”, comenta.
No último fim de semana, a Seleção ganhou folga e não entrou em campo. Os trabalhos voltaram na segunda-feira (9/2) para o jogo contra o Peru, nesta quarta-feira (11/2), pensando também no clássico contra a Argentina na rodada seguinte. A prioridade do treino foram as jogadoras que não encaixaram contra a Bolívia, ou que tiveram poucos minutos. A análise principal foi o posicionamento. As demais fizeram controle de carga física.
"A gente fica feliz de dar mais um passo com vitória, estreando todas as atletas do elenco. Isso também é uma alegria muito grande para a gente. Sabemos que vai fortalecer o grupo, as estratégias e o equilíbrio de carga, principalmente nesse primeiro momento em que elas estão se ajustando ao campeonato”, analisa.
Em quarto lugar no grupo, o Peru estreou com triunfo diante da Bolívia por 2 x 0, mas contra a Argentina sofreu revés com quatro gols. Camilla acredita que o embate com as peruanas será mais parelho. Em caso de vitória, o Brasil garantirá a classificação antecipada no torneio.
"O Peru já é uma equipe um pouco mais equilibrada, que também ganhou da Bolívia. Acreditamos em um jogo mais parelho, até porque elas tiveram a oportunidade de descansar e treinar um pouco mais para nos enfrentar", finalizou.
Programe-se
Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20 - quarta rodada
Peru x Brasil
Data e horário: 11/2 (quarta-feira), às 18h
Local: Estádio Luís Alfonso Giagni (PY)
Transmissão: Sportv
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais