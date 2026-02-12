Candangão: Fim da sétima rodada acirra disputa pela classificação do certame

Com o encerramento da sétima rodada nesta quinta-feira (12/2) e o fim da fase de pontos corridos se aproximando, já é possível os torcedores começarem a imaginar os classificados ao mata-mata do Campeonato Candango de 2026. Ao longo do dia, duas partidas complementaram a jornada: o Capital venceu o Brasília, por 3 x 1, e o Samambaia bateu o Aruc, por 3 x 0. Os resultados não interferiram diretamente nas posições da tabela, mas acirraram mais a disputa pela vagas nas semifinais.

Pela manhã, o Capital foi ao Defelê para enfrentar o Brasília. Enquanto o Coruja buscava garantir os três pontos para manter-se vivo na briga pela quarta classificação, o Colorado tentava surpreender para encontrar o caminho da vitória e salvar-se do rebaixamento. O enredo, porém, foi a favor do tricolor. Em campo, os visitantes dominaram a disputa, abrindo o placar logo aos 11 minutos com Rodriguinho. No primeiro minuto da etapa final, Alison Mira ampliou a vantagem.

O gol do Brasília veio aos 15 minutos, em uma cobrança de escanteio. No rebote, a bola continuou viva na área, Kersul cruzou e o atacante Kauã aproveitou para marcar para o Colorado. Coube ao centroavante Balotelli aniquilar o placar e fazer o terceiro. Apesar da vitória, a estadia do Capital no G-4 foi temporária. O tricolor precisaria de um resultado negativo do Samambaia para se garantir na zona de classificação.

À tarde, o Cachorro Salsicha derrotou a Aruc, com 3 x 0 O triunfo deu sequência à boa fase da equipe na competição. O primeiro gol do Samambaia veio aos 46 minutos do primeiro tempo, com o vice-artilheiro Vitor Xavier. Mais emoções só vieram nos minutos finais da disputa. O meia João Torres, ao receber de Romário, ampliou a vantagem. Para decretar a vitória, Vitor Xavier deu o passe para Ian Carlos fazer o terceiro.

Entre os 10 times do Candangão, o Gama é o único que não precisa se preocupar com os adversários. Líder isolado com 19 pontos, o alviverde está classificado com duas rodadas de antecedência. Brasiliense (2º), Samambaia (3º) e Sobradinho (4º) seguem empatados com 14 pontos, cada, separados apenas pelo critério de saldo de gols.

Mesmo fora do G-4, o Capital ainda depende apenas de si para ir às semifinais, isso devido ao confronto direto da oitava rodada contra o Brasiliense. Em sexto, o Ceilândia depende de vitórias e tropeços de adversários. A derrota para o Gama, por 2 x 1, na última quarta-feira (11/2), manteve o alvinegro com 10 pontos.

Próxima rodada

Sábado - 21/2

Brasília x Real Brasília

Horário: 15h30

Local: Estádio Bezerrão

Capital x Brasiliense

Horário: 16h

Local: Estádio JK

Ceilândia x Paranoá

Horário: 16h

Local: Estádio Abadião

Gama x Aruc

Horário: 19h30

Local: Bezerrão

Domingo - 22/2

Samambaia x Sobradinho

Horário: 16h

Local: Estádio Serejão

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima