Gama bate o Ceilândia, segue invicto e líder do Candangão 2026

Líder isolado do Candangão, o Gama derrotou o Ceilândia por 2 x 1, nesta quarta-feira (11/2), e complicou a vida do Gato Preto na busca pelo G-4. Diante do ex clube, Felipe Clemente aplicou a "lei do ex" e balançou a rede duas vezes, levando a arquibancada do Estádio Bezerrão à loucura. Do outro lado, Cleyton, de falta, diminuiu. Agora, o Periquito abre cinco pontos de frente em relação ao vice-líder Brasiliense e está classificado com duas rodadas de antecedência.
O Gama chegou a 19 pontos e, devido aos confrontos diretos nas últimas duas rodadas entre os candidatos às vagas restantes, não ficará de fora do grupo dos quatro primeiros.
A situação do Ceilândia não é a das melhores. O time de Adelson de Almeida permanece na sexta posição, com 10 pontos. A diferença do Gato Preto para o Samambaia, quarto colocado, é de apenas um ponto. Porém, tanto o Cachorro Salsicha quanto o Capital, dono da quinta posição e com os mesmos 10 somados, só entram em campo nesta quinta-feira (12/2), contra Aruc e Brasília, respectivamente.
Os alvinegros precisam torcer por resultados negativos das duas equipes e garantir pontos nas duas últimas rodadas para garantir a classificação.
Os últimos dois jogos do Ceilândia no Candangão 2025 serão contra Paranoá e Brasiliense, em 21 e 28 de fevereiro. O Gama fechará a primeira fase diante de Aruc e Capital, nas mesmas datas.
O jogo
Fora de casa, o Ceilândia teve um grande desafio contra a equipe do Gama. Dentro das quatro linhas, o Periquito sufocou o Gato Preto durante os 20 minutos iniciais, forçando o alvinegro a jogar com as linhas baixas e armar a defesa contra o ataque oponente do alviverde. Aos 25 minutos da primeira etapa, o Ceilândia conseguiu, pela primeira vez, trabalhar a bola no ataque adversário. Marquinho, pela direita, tentou o cruzamento, mas foi barrado pelo zagueiro Darlan. Nova chance surgiu, um escanteio, porém, não levou perigo aos anfitriões.
Se tem uma lei no futebol que não falha, é a ex. Na inversão de bola de Russo, o meia David recebeu pelo meio, tocou para Clemente e o atacante mandou para o fundo da rede. O enredo, entretanto, não poderia ser melhor. Poucos minutos depois, após a cobrança de escanteio e o bate-rebate dentro da área, o camisa 11 aproveitou a sobra para marcar o segundo e incendiar a arquibancada do Bezerrão. Restou ao Ceilândia tentar reverter a situação na etapa final.
O segundo tempo começou animado. Pela lateral direita, Cardoso carregou a bola sozinho e mandou na direção do gol, colocando o goleiro Renan Rinaldi para fazer a defesa. No rebote, Marquinho aproveitou para finalizar de cabeça, mas Darlan estava atento para tirar em cima da linha. A partida estava faltosa, apesar de poucos cartões distribuídos. O Ceilândia, que pouco ofereceu perigo ao Gama, encontrou uma falta. Cleyton saiu do banco direto para a cobrança. O meia mandou na direita de Rinaldi e a bola foi parar no fundo da rede. Gol do Ceilândia.
O time de Adelson de Almeida cresceu no jogo. Diferente da primeira etapa, o Gato Preto deu trabalho para o Gama que, com um pouco menos de intensidade, dava espaço para os visitantes oferecerem perigo. Mas, não havia mais tempo para buscarem o empate. Rafael Martins deu o apito final e o Gama confirmou mais uma vitória no Candangão.
Ficha técnica
Campeonato Candango - sétima rodada
Gama 1 x 2 Ceilândia
Local: Estádio Bezerrão
Arbitragem: Rafael Martins Diniz
Gama
Renan Rinaldi; Michel H., Darlan, Wellington e Lucas Piauí; Russo, Lúcio (Álvaro) e David; Renato Soares (Lucã, Ramon (Danilinho) e F. Clemente (Henrique Almeida). Técnico: Luiz Carlos Araújo.
GolS: Felipe Clemente (2x)
Cartão amarelo: Russo
Ceilândia
Sucuri; Paulinho, Henrique Angolano, Badhuga e Fabinho; Robert (Cleyton), Henrique Vigia (Vermudt) e Cleyton Maranhão (Bosco); Cardoso, Tanque e Marquinho. Técnico: Adelson de Almeida
Gol: Cleyton
Cartão amarelo: Cleyton Maranhão
7ª rodada
Quarta-feira (11/2)
Real Brasília 0 x 3 Sobradinho
Paranoá 0 x 1 Brasiliense
Gama 2 x 1 Ceilândia
Quinta-feira (12/2)
10h Brasília x Capital
16h Aruc x Samambaia
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
