Brasil volta à raia no SailGP com etapa da Nova Zelândia

O Mubadala Brazil SailGP Team disputa, neste fim de semana, o ITM New Zealand Sail Grand Prix | Auckland, segunda etapa da temporada 2026 do SailGP, nos dias 13 e 14 de fevereiro. Após a estreia em Perth, na Austrália, com a 10ª colocação, a equipe brasileira ocupa a mesma posição no ranking, com um ponto, e busca evolução e maior consistência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A etapa na Nova Zelândia integra um início intenso de calendário na Oceania, que ainda inclui Sydney antes da aguardada passagem pelo Brasil. Com apenas uma etapa disputada, o campeonato está em fase inicial, e o time utiliza cada regata como parte do processo de construção ao longo da temporada, que terá 13 etapas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A principal novidade para Auckland é a presença da brasileira Marina Arndt como atleta reserva. Paulista, ela iniciou na vela aos sete anos e tem trajetória consolidada, com campanhas olímpicas e participação nos Jogos de Paris 2024. Marina já havia tido contato com o SailGP em 2025, ao participar de uma clínica de foil do projeto Breaking Boundaries, iniciativa do time brasileiro voltada à formação de atletas.

Após a estreia oficial do novo coach Paul Brotherton e de Rasmus Køstner e Pietro Sibello em Perth, a equipe segue ajustando comunicação e manobras em busca de maior regularidade. “Em Auckland, queremos aplicar a evolução construída a partir das análises da etapa anterior”, afirma Martine Grael, capitã do time.

As regatas terão transmissão no Brasil pelo SporTV e BandSports. No calendário, o próximo destaque é o Enel Rio Sail Grand Prix, nos dias 11 e 12 de abril, na Baía de Guanabara, que marcará a estreia do SailGP na América do Sul.

Sobre o Mubadala Brazil SailGP Team

O Mubadala Brazil SailGP Team representa o Brasil na elite mundial da vela como a primeira equipe brasileira a competir no SailGP. Liderado por Martine Grael - a primeira mulher a capitanear uma equipe na competição - o time conta ainda com os brasileiros Marco Grael, Mateus Isaac e Breno Kneipp como Grinders, o dinamarquês Rasmus Køstner como Flight Controller, o italiano Pietro Sibello como Wing Trimmer e os britânicos Paul Goodison (Strategist), Richard Mason (Reserve) e Paul Brotherton (Coach).Fora d’água, mais de 20 profissionais atuam nas áreas de engenharia, performance, logística, comunicação e operações para garantir a excelência do projeto.