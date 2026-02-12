Flamengo acerta empréstimo de jovem do River Plate

Perto do Flamengo, Juan Sayago é visto como promessa no futebol argentino - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Atento ao mercado da bola, o Flamengo encaminhou uma contratação para o time sub-20. Visando o futuro, o Rubro-Negro fechou com Juan Sayago, meia de 18 anos do River Plate. O jogador, nascido na argentina, deve assinar contrato de empréstimo com opção de compra.

Segundo o canal argentino "TyC Sports", em publicação desta quinta-feira (12/2), o Fla pegará Sayago emprestado por um ano e poderá ativar uma opção de compra ao fim deste vínculo inicial. Assim, a diretoria carioca pagaria 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,18 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Dessa forma, o jogador chega como um reforço importante para a disputa da Libertadores sub-20. O Rubro-Negro, aliás, é o atual bicampeão sul-americano, conquistando também os títulos do Intercontinental das últimas duas temporadas.

Apesar de ainda não ter estreado pela equipe principal do River Plate, Sayago é visto como um jogador de bastante potencial na Argentina. Assim, junta-se a outros reforços do Flamengo para as categorias de base, como Josmar, Ernest Muñoz e Gustavo Rodrigues. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já revelara que o Fla iria buscar contratações neste estilo: vários atletas por valores baixos na expectativa que um ou mais estourem no futuro, promovendo não só retorno técnico, como lucro financeiro.