Fortaleza anuncia pacote de reforços com atacante e lateral

O Fortaleza oficializou, nesta sexta-feira (13), a chegada de três novos jogadores para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, cujo início tem previsão para o fim de março. O clube cearense aposta em nomes experientes e jovens promessas para fortalecer o elenco. Dois dos reforços estavam no futebol carioca e chegam por empréstimo com opção de compra: Gabriel Fuentes, do Fluminense, e Gabriel Souza, o GB, do Vasco.

Fuentes, lateral-esquerdo de 29 anos, vai reforçar o Leão do Pici até dezembro de 2026. Contratado em 2024 pelo Tricolor das Laranjeiras, o colombiano fez 28 jogos e deu cinco assistências na temporada anterior. Mas, por não constar nos planos de Luis Zubeldía, acertou transferência para o Fortaleza.

Já o atacante GB, de 21 anos e que ascendeu ao profissional do Vasco em 2023, soma dois gols em 28 partidas. Seu último jogo pelo Vasco ocorreu no último dia 11 frente ao Bahia.

O terceiro reforço do Fortaleza para a sequência da temporada é o atacante Luiz Fernando, que estava no Athletico-PR e assinou contrato em definitivo até 2027, com possibilidade de extensão por mais um ano. O jogador de 29 anos acumula passagens por Botafogo, Grêmio, e Atlético-GO.

Em 2025, Luiz Fernando teve papel de protagonismo na campanha que resultou no acesso do Furacão à elite do futebol nacional. Ele anotou quatro gols e contribuiu com cinco assistências em 23 jogos com a camisa rubro-negra.

Estreia do Fortaleza na Série B

O Fortaleza fará sua estreia na Série B do Brasileiro fora de casa contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Data e horário, contudo, ainda serão definidos pela CBF.