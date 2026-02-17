Influenciador critica atuação de Coutinho pelo Vasco: "mimado"

O meio-campista Philippe Coutinho começa a criar uma relação de desgaste com a torcida do Vasco. Isso porque depois de nova atuação discreta pela equipe, o camisa 10 foi alvo pela segunda vez consecutiva de vaias por parte da torcida que esteve na arquibancada de São Januário. Outra situação envolvendo o jogador causou a irritação de quem acompanhava as quartas de final do Carioca seja presencialmente ou não. Afinal, a referência técnica deu lugar a Rojas no intervalo, mas teve comportamento inadequado.

Após a substituição pelo colombiano, Coutinho não retornou ao gramado para acompanhar a segunda etapa ou até mesmo apoiar seus companheiros na definição da vaga na disputa por pênaltis. Assim, o streamer Casimiro expôs a sua opinião sobre a atitude do camisa 10 e se manifestou sobre o contexto em geral.

"O Coutinho ele é muito mimado no Vasco. Ele chegou com toda pompa de um grande ídolo, de um grande cara. A verdade que ele é um jogador representativo porque ele leva o nome do Vasco para a Europa pelo sucesso que ele teve. É um cara que surgiu na base, mas ele nunca fez nada pelo Vasco, a verdade é essa. O zagueiro Anderson Martins e o lateral Jumar fizeram mais pelo clube do que ele", argumentou Casimiro.

"No fim das contas, ele é muito mimado, ele é muito querido pelo torcedor, muito mais pelo imaginário do que pela realidade. O torcedor idealizou um Coutinho que não existiu no Vasco. A passagem dele não é trágica, mas é uma nota 6, muito mais perta de umanota 5. O Diniz tenta proteger o Coutinho a todo custo porque sabe que ele tem muito potencial, é genial de várias maneiras, só que não tá acontecendo. Você colocar o Coutinho no banco e o Rojas como titular pode dar um grande problema, mas talvez seja isso que precisa acontecer", acrescentou o streamer.



Vasco foca em recuperar jogadores em baixa

O Gigante da Colina entra em um contexto favorável e que será incomum pela maratona exaustiva de compromissos que enfrentará até o fim da temporada. Afinal, o time contará com uma semana cheia com treinamentos. Com isso, a comissão terá um cenário raro para realizar os ajustes físicos, táticos e técnicos necessários com algumas peças antes de retornar aos gramados. Algumas das principais missões é emplacar um processo de retomada da confiança entre eles de Coutinho.

A impressão foi que a exaustiva sequência de três jogos em seis dias também contribuiu para afetar no nível de performance do meio-campista. Portanto, o desgaste acumulado influenciou que ele tivesse uma apresentação discreta. Mesmo com o histórico de rendimentos recentes em campo sendo decepcionantes, há chances doperíodo sem jogos ser crucial para sua recuperação.

Isso porque, os melhores desempenhos de Coutinho neste começo de temporada ocorreram depois de períodos em que ele apenas houve treinos na semana. Tal situação explica o rendimento de destaque contro Botafogo na última rodada da primeira fase do Carioca. A situação foi a mesma na partida contra a Chapecoense, que simbolizou a estreia da equipe como mandante pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele atuou depois de preservação no duelo contra o Madureira.