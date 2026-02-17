Richarlison doa R$ 200 mil para próteses de jovem e muda rumo de campanha

Richarlison direcionou R$ 200 mil à campanha criada por Letícia Carvalho, de 24 anos, que perdeu as duas pernas após um acidente de moto. Com meta estabelecida para custear próteses e tratamento, a doação do atacante do Tottenham alterou o patamar de arrecadação e a aproximou consideravelmente do objetivo final.

Letícia iniciou a mobilização com o objetivo de alcançar R$ 400 mil, no início deste mês. Antes da contribuição do atacante, a jovem havia reunido mais de R$ 120 mil com doações, mas agora a quantia superou R$ 324 mil. Ou seja, R$ 81% da meta total.

O valor arrecadado será destinado integralmente à aquisição das próteses e às etapas de adaptação progressiva, que exigem acompanhamento especializado e manutenção contínua.





Agradecimento a Richarlison

A jovem recorreu às redes sociais para agradecer publicamente ao jogador pela doação, após a mobilização de seguidores.

"Ele nos respondeu e nos enviou R$ 200 mil. Muito obrigada a todos que foram lá, nos comentários, que fizeram parte disso. Falta muito pouco. Obrigada, Richarlison, você fez a diferença na minha vida", iniciou. Em seguida, acrescentou:

"Eu nunca vou esquecer de você, que o senhor te abençoe. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Muito obrigada".

O que aconteceu?

Letícia seguia de moto para universidade quando um ônibus atingiu o veículo, no dia 12 de janeiro de 2023, em João Pessoa, na Paraíba. Com 21 anos à época, a jovem foi encaminhada ao hospital, e os ferimentos exigiram a amputação das duas pernas.

Depois de um mês na UTI, Letícia avançou no tratamento, e atualmente, a fase de reabilitação envolve adaptação progressiva às próteses.