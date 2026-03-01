InícioEsportes
Grêmio atropela o Internacional e vence partida de ida na final do Gauchão

Tricolor aproveita expulsão de Bernabéi para construir vantagem heróica e dominar o clássico com gols de Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius

Tricolor Gaúcho foi amplamente superior conta o rival colorado - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Tricolor Gaúcho foi amplamente superior conta o rival colorado - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Grêmio deu um passo gigantesco rumo à conquista do Campeonato Gaúcho. Neste domingo (1º), a equipe superou o Internacional por 3 a 0 na Arena do Grêmio. O confronto foi válido pelo jogo de ida da grande final. Desse modo, o Tricolor construiu uma vantagem extremamente confortável para a partida de volta.

Expulsão muda o rumo do clássico

Por sua vez, o clássico começou com muita tensão e forte marcação de ambos os lados. Contudo, aos 33 minutos do primeiro tempo, o panorama da partida mudou drasticamente. Francis Amuzu puxou um contra-ataque rápido em direção à grande área. Sendo assim, o lateral Bernabei chegou duro para parar a jogada e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Anderson Daronco.

A partir desse momento, o Grêmio assumiu o controle total das ações ofensivas. Dessa forma, a pressão mandante não demorou para surtir efeito no placar.

Logo depois, aos 40 minutos, José Enamorado aproveitou uma sobra livre dentro da meia-lua. Assim, o camisa 99 acertou um chute preciso no canto de Rochet para abrir o marcador. Além disso, a equipe mandante manteve o ritmo intenso. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Amuzu avançou sem marcação e tocou na saída do goleiro colorado. Portanto, o Internacional desceu para o vestiário em situação muito delicada.

Controle e goleada do Grêmio na etapa final

No segundo tempo, o técnico Paulo Pezzolano tentou reorganizar o Colorado com substituições. Entretanto, o Tricolor continuou ditando o ritmo do jogo com a posse de bola. Aos 23 minutos, Arthur roubou a bola no ataque e acionou Carlos Vinícius. Em seguida, o centroavante deu um toque de cavadinha elegante sobre Rochet e transformou a vitória em goleada. Desse modo, os donos da casa apenas administraram o resultado até o apito final.

Por fim, os rivais iniciam a preparação para o decisivo jogo de volta. O Internacional precisará de uma virada histórica diante de sua torcida para reverter o estrago. Em contrapartida, o Grêmio entrará em campo podendo perder por até dois gols de diferença para levantar a taça de campeão gaúcho.

GRÊMIO 3 x 0 INTERNACIONAL

Campeonato Gaúcho Final (Jogo de Ida)
Data: 01/03/2026 (domingo)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Público: 50.166 presentes (49.770 pagantes)
Renda: R$ 3.175.096,31
Gols: José Enamorado, 40’/1ºT (1-0); Francis Amuzu, 46’/1ºT (2-0); Carlos Vinícius, 23’/2ºT (3-0)
GRÊMIO: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur (Tiago, 45’/2ºT) e Monsalve (Tetê, 10’/2ºT); José Enamorado (Willian, 8’/2ºT), Francis Amuzu (Gabriel Mec, 36’/2ºT) e Carlos Vinícius (André Henrique, 37’/2ºT). Técnico: Luís Castro
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes (Braian Aguirre, Intervalo), Mercado, Félix Torres e Bernabei; Ronaldo (Victor Gabriel, Intervalo), Paulinho, Carbonero (Alan Rodríguez, 20’/2ºT) e Vitinho; Alan Patrick (Bruno Tabata, 41’/2ºT) e Borré (Alerrandro, 31’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
Árbitro: Anderson Daronco
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau
VAR: Daniel Nobre Bins
Cartões amarelos: Luís Castro (GRE); Paulo Pezzolano, Mercado, Borré, Paulinho e Vitinho (INT)
Cartões vermelhos: Bernabei (INT)

