Caio Bonfim conquista prata em meia-maratona na China

Caio Bonfim é vice-campeão da meia-maratona de marcha atlética do Grand Prix da China - (crédito: Gustavo Alves/CBAt)

O brasiliense Caio Bonfim voltou ao pódio internacional na noite de sábado (28/2), ao conquistar a medalha de prata na meia-maratona da etapa Gold do circuito mundial de marcha atlética Grand Prix, disputada em Taicang, na China. Com o tempo de 1h23min00s, o atleta definiu um novo recorde brasileiro e sul-americano nos 21,097 km, nova distância olímpica da marcha atlética.

Caio era o único brasileiro e conquistou seu lugar no pódio. “Era um brasileiro contra 30 chineses”, disse o marchador.

Essa prova substitui os antigos 20km no programa olímpico e passa a valer já no ciclo rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Duas semanas antes, no dia 15 de fevereiro, ele já havia alcançado o recorde sul-americano da distância (1h21min44s) no Campeonato Japonês de Meia Maratona, em Kobe.

Nas redes sociais, o atleta comemorou o resultado. “Mais um grande dia, agora na China na etapa do circuito mundial em Taicang nível Gold. Medalha de prata! Encerramos essa etapa aqui na Ásia, com duas provas, uma no Japão e outra na China. Obrigado a todos pela torcida. Saímos daqui com recorde brasileiro no Japão, recorde sul-americano no Japão e medalha de prata no circuito mundial na China”, escreveu.

Caio agora retorna ao Brasil para se preparar para o Mundial por Equipes, que será disputado em Brasília, em 12 de abril.