Fluminense provoca Vasco: "Ganso entrou querendo demais"

Com gol do camisa 10, Tricolor empatou com o Cruz-Maltino por 1 a 1, no Maracanã, e está na final do Campeonato Carioca

Jogadores do Fluminense comemoram gol de Ganso no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
O Fluminense provocou o Vasco após empatar por 1 a 1 com o rival no Maracanã e garantir vaga na decisão do Campeonato Carioca. Por meio do ‘X’, o Tricolor escreveu "O Ganso entrou querendo demais". Esta, afinal, é uma referência a uma música da torcida do Cruz-Maltino sobre o retorno de Coutinho, que recentemente rescindiu contrato.

A letra da música da torcida do Vasco tem o seguinte trecho: "O Coutinho voltou querendo demais" / "Anota mais três pontinho na conta do pai" / "A Barreira vai virar baile".

Além disso, o Fluminense ainda fez outra provocação. O clube postou uma foto do telão que exibia a seguinte mensagem: "Boa noite, finalistas". No ‘X’, o Flu escreveu: "Boa noite a quase todos".

O adversário na decisão sairá do confronto entre Flamengo e Madureira, que se enfrentam nesta segunda-feira (2), também no Maracanã. A decisão ocorre no próximo domingo, às 18h, no mesmo estádio. Como será jogo único, quem vencer levanta o caneco.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/03/2026 09:01
