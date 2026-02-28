Maria Lacerda celebrará mais um aniversário de casamento na Maratona Brasília

Uma década dos 52 anos de vida da paraibana Maria Lacerda foram dedicados à saúde com muitas passadas e ritmo fortes Brasília afora - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

"Hoje, a corrida é o meu espaço de liberdade", conta Maria Lacerda. Há uma década se dedicando às corridas de rua, a paraibana de 52 anos foi incentivada a começar na modalidade quando procurava melhora na saúde. Atualmente, acumula mais de 300 experiências em provas, participa de grupos de corredores e arrasta a família para as pistas. É fã de carteirinha da Maratona Brasília e tem o evento quase como programa certo ao longo dos anos para comemorar o aniversário de casamento ao lado do esposo, também celebrado em 21 de abril.

Moradora do Gama, em 2015, a supervisora operacional se encontrou em uma situação na qual não se sentia mais confortável com o próprio peso e decidiu buscar ajuda para iniciar o processo de mudança. Com uma nova dieta e a recomendação de praticar atividade física, matriculou-se na academia e resolveu participar de um desafio de emagrecimento coletivo, lançado pelo dono do local. Para competir, havia uma regra: completar uma corrida de 5km, algo totalmente novo para a paraibana.

"Desespero total. Eu mal conseguia andar na esteira sem me segurar, imagina correr", relembra. Com um desafio a ser cumprido, todos os domingos, Maria Lacerda começou a treinar para completar os 5km. A prova foi noturna, a primeira na vida e, acima de tudo, inesquecível. "Foi um misto de emoções, mas completei os 5 km. Aquela noite, marcou o início de tudo: fui picada pelo bichinho da corrida e nunca mais parei", brinca.

Corrida é a terapia de Maria Lacerda ao ar livre (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Lá se vão 10 anos e mais de 300 corridas. Entre elas, a Maratona Brasília, sempre acompanhada de um motivo muito especial na vida de Maria. Por coincidência do destino, a prova promovida pelo Correio Braziliense é disputada no mesmo dia em que se casou com Paulo Ronaldo, em 21 de abril de 1990. Então, a corrida às vezes costuma fazer parte da programação do dia do casal.

"Foi uma experiência incrível. Esse ano quero participar de novo, porque essa corrida tem a nossa cara", comemora. Porém, diferente da supervisora, o esposo não é tão chegado assim no esporte, mas nunca deixa de acompanhá-la quando recebe o convite. "Ele não gosta de correr, mas vai em todas comigo. Para não ficar esperando, comecei a comprar as corridas para ele", compartilha. Em 2026, Maria pretende incluir a Maratona Brasília na programação do aniversário de 36 anos de casamento.

O esporte tomou um espaço especial na vida de Maria Lacerda, começou a participar de grupos de corrida e, para ela, a sensação de liberdade faz tudo valer a pena. "Hoje, a corrida é meu espaço de liberdade, é onde me sinto leve, inteira, no meu ritmo. Participar dos grupos vira troca: a gente se incentiva, compartilha fôlego e histórias. Nem faço ideia de com quantas pessoas cruzei ou inspirei, direta ou indiretamente, mas só o fato de, quem sabe, eu ter ajudado alguém a dar o primeiro passo, faz tudo valer a pena. Eu amo correr, porque, quando coloco o tênis, o resto fica para depois: sou eu, a rua e o prazer de seguir em frente", discursa.

Programe-se

Maratona Brasília 2026

18/4 (sábado): Corrida Kids (50 a 300 metros) e 5 km

19/4 (domingo): 5 km e 10 km

20/4 (segunda-feira): 5 km e 21 km

21/4 (terça-feira): 3 km (caminhada), 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Desafio BSB 66 anos: 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

Desafio JK: 21 km (no dia 20) + 21 km (no dia 21)

Desafio Brasília sem limites (novidade): 5 km (no dia 18)

+ 10 km (no dia 19) + 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

• Inscrições: www.brasilcorrida.com.br

