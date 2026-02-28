InícioEsportes
Maria Lacerda celebrará mais um aniversário de casamento na Maratona Brasília

Entre as 300 participações em circuitos de rua, Maria Lacerda tem a prova de atletismo mais tradicional do DF como queridinha. Neste ano, celebra as bodas de 36 anos de matrimônio

Uma década dos 52 anos de vida da paraibana Maria Lacerda foram dedicados à saúde com muitas passadas e ritmo fortes Brasília afora - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
"Hoje, a corrida é o meu espaço de liberdade", conta Maria Lacerda. Há uma década se dedicando às corridas de rua, a paraibana de 52 anos foi incentivada a começar na modalidade quando procurava melhora na saúde. Atualmente, acumula mais de 300 experiências em provas, participa de grupos de corredores e arrasta a família para as pistas. É fã de carteirinha da Maratona Brasília e tem o evento quase como programa certo ao longo dos anos para comemorar o aniversário de casamento ao lado do esposo, também celebrado em 21 de abril.

Moradora do Gama, em 2015, a supervisora operacional se encontrou em uma situação na qual não se sentia mais confortável com o próprio peso e decidiu buscar ajuda para iniciar o processo de mudança. Com uma nova dieta e a recomendação de praticar atividade física, matriculou-se na academia e resolveu participar de um desafio de emagrecimento coletivo, lançado pelo dono do local. Para competir, havia uma regra: completar uma corrida de 5km, algo totalmente novo para a paraibana.  

"Desespero total. Eu mal conseguia andar na esteira sem me segurar, imagina correr", relembra. Com um desafio a ser cumprido, todos os domingos, Maria Lacerda começou a treinar para completar os 5km. A prova foi noturna, a primeira na vida e, acima de tudo, inesquecível. "Foi um misto de emoções, mas completei os 5 km. Aquela noite, marcou o início de tudo: fui picada pelo bichinho da corrida e nunca mais parei", brinca.

Corrida é a terapia de Maria Lacerda ao ar livre
Corrida é a terapia de Maria Lacerda ao ar livre (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Lá se vão 10 anos e mais de 300 corridas. Entre elas, a Maratona Brasília, sempre acompanhada de um motivo muito especial na vida de Maria. Por coincidência do destino, a prova promovida pelo Correio Braziliense é disputada no mesmo dia em que se casou com Paulo Ronaldo, em 21 de abril de 1990. Então, a corrida às vezes costuma fazer parte da programação do dia do casal.

"Foi uma experiência incrível. Esse ano quero participar de novo, porque essa corrida tem a nossa cara", comemora. Porém, diferente da supervisora, o esposo não é tão chegado assim no esporte, mas nunca deixa de acompanhá-la quando recebe o convite. "Ele não gosta de correr, mas vai em todas comigo. Para não ficar esperando, comecei a comprar as corridas para ele", compartilha. Em 2026, Maria pretende incluir a Maratona Brasília na programação do aniversário de 36 anos de casamento.

O esporte tomou um espaço especial na vida de Maria Lacerda, começou a participar de grupos de corrida e, para ela, a sensação de liberdade faz tudo valer a pena. "Hoje, a corrida é meu espaço de liberdade, é onde me sinto leve, inteira, no meu ritmo. Participar dos grupos vira troca: a gente se incentiva, compartilha fôlego e histórias. Nem faço ideia de com quantas pessoas cruzei ou inspirei, direta ou indiretamente, mas só o fato de, quem sabe, eu ter ajudado alguém a dar o primeiro passo, faz tudo valer a pena. Eu amo correr, porque, quando coloco o tênis, o resto fica para depois: sou eu, a rua e o prazer de seguir em frente", discursa.

Programe-se

Maratona Brasília 2026

18/4 (sábado): Corrida Kids (50 a 300 metros) e 5 km

19/4 (domingo): 5 km e 10 km

20/4 (segunda-feira): 5 km e 21 km

21/4 (terça-feira): 3 km (caminhada), 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Desafio BSB 66 anos: 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

Desafio JK: 21 km (no dia 20) + 21 km (no dia 21)

Desafio Brasília sem limites (novidade): 5 km (no dia 18)

+ 10 km (no dia 19) + 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

Inscrições: www.brasilcorrida.com.br

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

