Larissa Simões anuncia perda de bebê após expor gravidez ligada a Memphis Depay

A influenciadora Larissa Simões informou na noite de terça-feira (3) a perda da filha que afirmava esperar do atacante Memphis Depay. A gestação mobilizava principalmente corintianos desde outubro de 2025, quando o caso veio a público após ela afirmar que Melissa seria fruto de uma breve relação com o camisa 10 do Corinthians.

Larissa confirmou a notícia através dos stories do Instagram: "Você veio ao mundo por um sopro de tempo, mas minha alma foi marcada para sempre. Mu corpo foi morada de um anjinho". Em seguida, descreveu a experiência da gestação:

"Fui mãe, no silêncio, no sagrado. Sua presença já fazia parte de mim. Meu ventre ficou vazio, mas minha fé não", prosseguiu.

"O céu ganhou novamente um anjinho e eu ganhei uma cicatriz eterna de amor. […] Nem toda maternidade chega até nossos braços e só quem passou por essa dor consegue entender o que estou sentindo. Lutei muito por você! Me perdoa por não ter sido forte o suficiente para trazê-la ao mundo, filha. Melissa, você jamais será esquecida", dizia outro trecho.

Como a gravidez veio a público

Embora tenha descoberto a gestação em setembro, já no terceiro mês, Larissa só tornou o assunto público em outubro de 2025. A influenciadora disse à época que conheceu o camisa 10 durante a comemoração de aniversário dele, em fevereiro, e passou a encontrá-lo com maior frequência depois.

Ainda segundo o relato, Larissa passou a intensificar viagens para São Paulo a partir de abril, conforme a relação avançava. O relacionamento não vingou, mas resultou, de acordo com ela, na gestação. Há cerca de dois meses, a influenciadora divulgou novos detalhes do enxoval e anunciou que esperava uma menina chamada Melissa.

Reação de Memphis Depay

Larissa afirmou ainda que procurou o atacante logo após receber o diagnóstico da gravidez, em setembro, mas não obteve retorno. Diante da ausência de resposta, disse que se colocou à disposição para realizar teste de paternidade novamente sem resposta sobre a possibilidade.

O atacante tampouco comentou publicamente o caso desde que a gestação se tornou pública.



