Santos acerta o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo

O Santos acertou nesta terça-feira (3/3) a contratação de Lucas Veríssimo. O zagueiro, de 30 anos, que estava no Al-Duhail SC, assinará contrato válido por três temporadas, com cláusula de renovação automática por mais um ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para viabilizar o retorno, o Peixe apresentou proposta próxima de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos do defensor. O pagamento será parcelado ao longo de quatro anos, com a primeira parcela prevista para dezembro. Até então, Veríssimo atuava por empréstimo no Al-Wakrah SC, também do Catar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O empresário Paulo Pitombeira teve papel central no desfecho. Com bom relacionamento na liga local, ele intermediou as conversas entre o clube paulista e os dirigentes cataris. Além disso, ajudou a estruturar prazos e condições de pagamento, o que evitou entraves burocráticos e acelerou o acordo.

Revelado nas categorias de base santistas, Lucas Veríssimo volta ao clube após cinco anos. Em janeiro de 2021, ele acabou sendo negociado com o Benfica. Posteriormente, ainda teve uma passagem pelo Corinthians antes de seguir para o futebol do Catar.

O cenário internacional também pesou na decisão. Diante do aumento da tensão no Oriente Médio, com ataques recentes dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, a família do jogador passou a priorizar o retorno definitivo ao Brasil. As competições no Catar, inclusive, estão suspensas.

Lucas Veríssimo, aliás, chega para suprir a saída de João Basso, que rescindiu seu contrato com o Peixe nesta terça-feira. Além disso, nos últimos dias, o Santos emprestou Alexis Duarte, ao Libertad-PAR.