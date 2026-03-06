Neymar é poupado no Santos por desgaste muscular

Recuperado de lesão, Neymar será titular pela segunda vez em 2026 - (crédito: Raul Baretta/Santos)

O Santos teve uma baixa no treino desta quinta-feira (05). O atacante Neymar ficou de fora da atividade por conta de um controle de carga. A princípio, o craque não tem uma nova lesão e não preocupa para o próximo compromisso do Peixe, contra o Mirassol, na terça-feira (10).

Com o controle de carga, o craque perdeu uma atividade tática promovida por Juan Pablo Vojvoda. De acordo com o portal ge, o clube decidiu poupar o jogador para evitar o agravamento de algumas dores sentidas por Neymar.

Nesta temporada, o jogador atuou em três partidas pelo Santos. Depois de vir do banco contra o Velo Clube, Neymar começou jogando nas partidas contra Novorizontino e Vasco. Neste, anotou dois gols, que decretaram a vitória alvinegra no jogo.

A expectativa é que Neymar esteja nas atividades dos próximos dias. Caso o craque volte a apresentar problemas, o clube fará uma reavaliação para saber se poderá contar com o jogador na partida contra o Mirassol.