Neymar critica diretoria do Santos após rescisão com zagueiro João Basso

O atacante Neymar utilizou as redes sociais para demonstrar insatisfação com a forma como o Santos conduziu a saída do zagueiro João Basso. O defensor, de 29 anos, tinha contrato até o fim de 2026, mas acertou a rescisão em comum acordo com o clube após ficar fora dos planos da comissão técnica.

Em uma publicação acompanhada de uma foto ao lado do ex-companheiro, Neymar desejou sucesso ao jogador e criticou a maneira como ocorreu a despedida.

"Boa sorte na sua nova etapa, irmão. Fico triste em ver você saindo dessa forma, você é profissional demais e merecia mais respeito. Mas é a vida. Só te desejo coisas boas, estarei sempre na torcida", escreveu o camisa 10.

Amizade de Neymar e Basso

Neymar e Basso criaram uma relação próxima desde o retorno do atacante ao Santos. A amizade ultrapassou o ambiente do clube e passou a incluir encontros fora do futebol.

O zagueiro costumava frequentar as casas do jogador, tanto na Baixada Santista quanto em outros locais, como Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Essa proximidade, inclusive, gerou receio interno na diretoria do Santos no momento de discutir a saída do defensor.

Mudança no planejamento do elenco do Santos

Mesmo com a relação entre os atletas, o clube decidiu seguir com o planejamento para a sequência da temporada. A diretoria chamou Basso para uma conversa nos últimos dias e acertou a rescisão do vínculo.

A decisão também levou em conta a avaliação da comissão técnica comandada por Juan Pablo Vojvoda, que não pretendia utilizar o zagueiro ao longo do ano. Além da questão esportiva, o Santos buscava abrir espaço na folha salarial e no elenco.

Além disso, a saída de Basso ocorre em meio à chegada de um novo nome para o setor defensivo. O clube acertou a contratação de Lucas Veríssimo, que retorna após passagem pelo futebol do Catar.

O defensor assinou contrato de três temporadas e chega como um dos jogadores com maiores salários do elenco, reforçando o sistema defensivo para o restante da temporada.