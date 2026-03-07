Ancelotti observa trio do Cruzeiro antes de convocação para amistosos da Seleção

O momento do Cruzeiro colocou três jogadores do clube no radar da Seleção Brasileira às vésperas de nova convocação. Liderada por Carlo Ancelotti, a comissão técnica da CBF acompanha de perto o desempenho recente do time e monitora três nomes do elenco: o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-esquerdo Kaiki Bruno e o atacante Kaio Jorge.

Os três nomes aparecem na pré-lista analisada pela comissão da Canarinho, segundo a Central da Toca que cobre o clube mineiro. A próxima convocação do italiano, às vésperas do fechamento da lista para Copa do Mundo, está prevista para o próximo dia 16 na sede da CBF.

No dia 26 de março, o Brasil enfrentará a França em amistoso no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O segundo compromisso está marcado para cinco dias depois, em 31 de março, contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando.

Olhar direto no Cruzeiro

Ancelotti vem acompanhando o desempenho dos atletas da Raposa de perto. No dia 25 de fevereiro, por exemplo, o treinador italiano esteve no Mineirão para assistir ao empate em 1 a 1 com o Corinthians, pela quarta rodada do Brasileirão.

Foi a primeira e até agora única vez que o treinador acompanhou uma partida da equipe mineira no estádio desde que assumiu o comando da Seleção.

Dois jogadores do trio observado já tiveram oportunidades recentes sob o comando do italiano na Seleção. Fabrício Bruno e Kaio Jorge figuraram em listas anteriores do treinador durante a temporada de 2025, com chances também dentro de campo. O zagueiro, por exemplo, soma três convocações com o treinador. Uma delas ocorreu na última lista para amistosos contra Seleção Senegalesa e Seleção Tunisiana.

Kaiki, por sua vez, ainda busca a primeira oportunidade na equipe principal da Canarinho. O lateral já possui experiência pelas Seleções de base, mas nunca obteve chances no profissional.

Calendário de Ancelotti

Enquanto define os convocados, a Confederação Brasileira de Futebol também organiza o calendário da seleção. Nessa sexta-feira (6), a entidade confirmou um terceiro amistoso antes da disputa da Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

O Brasil enfrentará a Seleção Panamenha no dia 31 de maio, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Este marcará o último compromisso da delegação antes da disputa do Mundial.