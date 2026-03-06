Brasília Open: Thiago Monteiro e Eduardo Ribeiro avançam às semifinais

Thiago Monteiro e Eduardo Ribeiro vão representar o Brasil na semifinal do Brasilia Tennis Open, torneio ATP Challenger 75 disputado no Iate Clube de Brasília, com premiação total de US$ 107 mil. As disputas ocorrem a partir das 11h deste sábado. A CazéTV (YouTube) anuncia a transmissão.

Thiago Monteiro, ex-top 70, passou por seu companheiro de treinos, Pedro Boscardin Dias, por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 6/2: "Treinamos há alguns anos no Rio de Janeiro. Sem dúvidas, muito feliz, jogo muito sólido da minha parte. Aproveitei as chances que fui criando. Consegui jogar muito firme com meu saque, as devoluções também, aproveitei que ele errou um pouquinho mais. Fui cada vez mais me solidificando , sentindo muito bem a bola hoje a condição está um pouco mais pesada, mas me senti bem, foi um bom jogo da minha parte", disse Monteiro que vai encarar o português Henrique Rocha, quinto favorito, que derrotou o boliviano Juan Prado Angelo por um duplo 6/3.

"Eu chamo ele de 'The Rock', é um grande talento português. Nunca joguei com ele em competição, mas treinamos várias vezes, ele é sólido, muito feliz. É recuperar bem, tem tudo para ser uma grande semifinal", apontou Monteiro.

Rocha destacou seu alto nível: "Feliz pelo jogo de hoje, tenho evoluído jogo após jogo, em um grande nível, é muito cedo para pensar no título, tenho uma semifinal por jogar. Conheço bem, me dou muito bem com ele, jogador bem complicado e é focar em mim".

O europeu disse ter boas relações com o Brasil e está impressionado com o Iate Clube de Brasília: "Minha primeira vez aqui, impressionado com o tamanho dele, é muito legal. Comida parecida com a de Portugal, comunicação é fácil. Parece que estou um pouquinho em casa. Churrasco é o principal, a carne é muito boa. Quase todo dia como churrasco. Melhor carne eu escolho a picanha".

Eduardo Ribeiro, que saiu do qualifying, passou por Gustavo Heide por 6/4 4/6 6/4 em jogo que chegou a ser interrompido pela chuva no último game. Esta será a terceira semi de Challenger de Dudu, sua primeira desde junho de 2023. Ele lembrou de momentos complicados onde passou por lesão e ficou meses afastado das quadras:

"Muito feliz, é muito gratificante essa sensação de voltar à uma semi. Quero seguir mais no torneio. Passa bastante coisa na cabeça porque nesses quase três anos passei por muitas lesões, momentos difíceis onde passei longo período longe do tênis. Estar retornando à uam semi, sem dor, com uma equipe muito boa por trás. Sou muito grato a eles. É o trabalho dando resultado, é seguir em frente", apontou o jogador que enfrenta o paraguaio Adolfo Vallejo, principal favorito, que passou pelo argentino Facundo Diaz Acosta por 7/6 (8/6) 6/3 na parte da noite após jogo paralisado por conta da chuva.

"É me preocupar comigo mesmo, descansar, estar bem recuperado para amanhã, me impôr em quadra, é isso que vai me levar a um resultado positivo. Conversar com meu treinador. Estou me sentindo bem, preparado e vamos com tudo amanhã", seguiu.

Vallejo comentou: "Muito feliz, partida com muitas interrupções, complicadíssimo, ele foi campeão semana passada. Estou feliz de estar nas semis novamente. Agora é tratar de recuperar bem para estar preparado para amanhã", disse o tenista que analisou o confronto contra Ribeiro: "conheço ele muito bem, será uma partida difícil, com torcida contra, o importante é competir bem como fiz hoje".

Zormann na final de duplas

O Brasil terá um representante na final de duplas que ocorre neste sábado logo após a segunda semifinal de simples. Marcelo Zormann se classificou ao lado do argentino Mariano Kestelboim. Eles venceram a parceria do italiano Gianluca Cadenasso e do espanhol Carlos Sanchez Jover por 6/3 7/5 e encaram os portugueses Henrique Rocha e Jaime Faria que passaram pelos brasileiros Eduardo Ribeiro e Igor Marcondes com parciais de 6/3 5/7 10/3.

Resultados desta Sexta (6/3)

[5] Henrique Rocha (POR) 2x0 Juan Carlos Prado Angelo (BOL) 6/3 6/3

Thiago Monteiro (BRA) 2x0 Pedro Boscardin Dias (BRA) 6/1 6/2

[Q] Eduardo Ribeiro (BRA) 2x1 Gustavo Heide (BRA) 6/4 4/6 6/4

[1] Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs [SE] Facundo Diaz Acosta (ARG) 7/6 (8/6) 6/3

Semi de Duplas

[2] Mariano Kestelboim (ARG) / Marcelo Zormann (BRA) 2x0 Gianluca Cadenasso (ITA) / Carlos Sanchez Jover (ESP) 6/3 7/5

Jaime Faria (POR) / Henrique Rocha (POR) 2x1 Igor Marcondes (BRA) / Eduardo Ribeiro (BRA) 6/3 5/7 10/3

Programação deste Sábado (7/3)

Quadra Central

11h - [5] Henrique Rocha (POR) vs Thiago Monteiro (BRA)

[1] Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs [Q] Eduardo Ribeiro (BRA)

Jaime Faria (POR) / Henrique Rocha (POR) vs [2] Mariano Kestelboim (ARG) / Marcelo Zormann (BRA) - Final de Duplas

