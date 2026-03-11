Derrotado pela Bélgica, Brasil tenta recuperação contra o Sudão do Sul

O Brasil teve muita dificuldade contra a forte marcação da Bélgica, atual campeã europeia e quarta colocada em Paris-2024 - (crédito: FIBA Women's Basketball World Cup 2026 )

O Brasil estreou com derrota no Pré-Mundial da Copa do Mundo de Basquete 2026. Quarta colocada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e atual campeã europeia, a Bélgica se impões com autoridade contra o Brasil e venceu por 99 x 70 em Wuhan, na China.

A Bélgica conseguiu impor ritmo ofensivo e aproveitou as oportunidades para construir vantagem no placar. O Brasil tentou reagir em diferentes momentos da partida, mas encontrou dificuldades diante da intensidade e da eficiência do ataque belga.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Cerrado Basquete estreia na LBF nesta quinta contra o Sport

Entre os destaques brasileiros, Bella Nascimento foi a cestinha com 16 pontos. Damiris Dantas anotou 13, enquanto Kamilla Cardoso contribuiu com 10. Após a estreia, a Seleção Brasileira vira a chave e foca no próximo compromisso no torneio. O adversário será o Sudão do Sul, em duelo marcado o início da madrugada desta quinta-feira, às 2h30. A CazéTV anuncia a transmissão do confronto.

O Brasil está no Grupo A do Pré-Mundial, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. Entre as seis seleções da chave, quatro avançam para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha.



Programe-se

Sudão do Sul x Brasil – 12 de março, às 2h30

Brasil x República Tcheca – 14 de março, às 2h30

Mali x Brasil – 15 de março, às 2h30

China x Brasil – 17 de março, às 8h30

*Com informações da Confederação Brasileira de Basequete (CBB)