Liga de Basquete Feminino: Cerrado estreia nesta quinta contra o Sport

O Cerrado Basquete encerrou a fase de treinos para a estreia na Liga de Basquete Feminino - (crédito: Cerrado Brasilia)

A versão 2026 da Liga de Basquete Feminino começa nesta quinta-feira para o único representante do Distrito Federal no campeonato nacional. O Cerrado Basquete entra em quadra às 19h30 contra o Sport-PE no Ginásio do Sesc, em Ceilândia Norte. Oitavo colocado na temporada regular no ano passado, o time candango tem a mesma meta da campanha anterior: alcançar os playoffs e avançar o mais longe possível na competição. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

No ano passado, o "prêmio" por ter avançado ao mata-mata foi cruzar com o Sampaio Corrêa. O tricampeão brasileiro eliminou o Cerrado, decidiu o título contra o Sesi Araraquara e amargou o vice. Embora a LBF tenha largado no último domingo em homenagem ao Dia da Mulher com as vitórias do Santo André e do Sodiê Mesquita contra São José e Maringá, respectivamente, Cerrado e Sport estreiam nesta quinta-feira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao Correio Braziliense, o técnico Ronaldo Pacheco avalia a estreia do Cerrado contra o time pernambucano. "Esperamos um jogo difícil, como toda estreia. Precisamos ter equilíbrio para dosar a ansiedade, o aspecto físico e os ajustes táticos, pois não tivemos oportunidade de estutadar a equipe adversária", pondera o treinador. "A nossa equipe está bem focada e confiante em fazer uma boa partida", projeta o comandante.

O Cerrado chega reforçado em relação à temporada passada. Isa Andrade, Le Lisboa e Let Lopes renovaram o contrato. Gabriela Sena Giullya Lima foram promovidas da base ao profissional. O elenco recebe Ana Beatriz e Licinara Bispo, ambas ex-Corinthians, Giovanna Carey, ex-Ourinhos, além de Tainá e Sassá, egressas do Sampaio Corrêa.

Leia também: Papa Leão XIV viraliza com a camisa do Flamengo

Hillary Fabíola Martínez é o reforço estrangeiro. Ela chega de El Salvador para a primeira experiência no basquete brasileiro. "Para esse ano, tivemos condição de entrar cedo no mercado e trouxemos jogadoras que se encaixam bem no perfil da equipe que pretendíamos", explica Ronaldo Pacheco.

A prova de que o nível do elenco subiu é a presença recente de duas jogadoras na Seleção Brasileira feminina liderada pela estadunidense Pokey Chatman. Tainá Paixão não ficou entre as 12 convocadas para o Pré-Mundial na China e se reapresentará nesta quinta ao Cerrado Basquete. Sassá continua na delegação até o restante do torneio na Ásia.

"Esperamos fazer um bom campeonato e a nossa primeira meta é nos classificarmos para a Copa LBF", vislumbra Ronaldo Pacheco. A meta é ousada: o torneio reúne os quatro melhores colocados ao término do primeiro turno da temporada regular.

Programe-se

Cerrado Basquete x Sport

Quando: 11/3

Onde: Ginásio do Sesc, em Ceilândia

Horário: 19h30

Ingressos: Sympla



Primeira rodada

8/3 - Domingo

Santo André 65 x 58 São José

Maringá 58 x 67 Sodiê Mesquita

12/3 - Quinta

19h30 Cerrado Basquete x Sport

13/3 - Sexta

19h30 Maringá x Sesi Araraquara

19h30 Sampaio Corrêa x Salvador

Regulamento

A fase regular terá turno e returno com todas as equipes se enfrentando em jogos de ida e volta. As quatro equipes melhores colocadas ao fim do primeiro turno disputarão a Copa LBF. As oito equipes mais bem classificadas ao fim da primeira fase avançam ao mata-mata. Quartas de final e Semifinal serão disputadas em melhor de três jogos. Já a Final será disputada em melhor de cinco jogos.



Transmissão: TV Brasil, ESPN/Diney+, UOL, GETV, Imirante.com e Live Basketbal