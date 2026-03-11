Liga de Basquete Feminino: Cerrado estreia nesta quinta contra o Sport

A versão 2026 da Liga de Basquete Feminino começa nesta quinta-feira para o único representante do Distrito Federal no campeonato nacional. O Cerrado Basquete entra em quadra às 19h30 contra o Sport-PE no Ginásio do Sesc, em Ceilândia Norte. Oitavo colocado na temporada regular no ano passado, o time candango tem a mesma meta da campanha anterior: alcançar os playoffs e avançar o mais longe possível na competição. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.
No ano passado, o "prêmio" por ter avançado ao mata-mata foi cruzar com o Sampaio Corrêa. O tricampeão brasileiro eliminou o Cerrado, decidiu o título contra o Sesi Araraquara e amargou o vice. Embora a LBF tenha largado no último domingo em homenagem ao Dia da Mulher com as vitórias do Santo André e do Sodiê Mesquita contra São José e Maringá, respectivamente, Cerrado e Sport estreiam nesta quinta-feira.
Em entrevista ao Correio Braziliense, o técnico Ronaldo Pacheco avalia a estreia do Cerrado contra o time pernambucano. "Esperamos um jogo difícil, como toda estreia. Precisamos ter equilíbrio para dosar a ansiedade, o aspecto físico e os ajustes táticos, pois não tivemos oportunidade de estutadar a equipe adversária", pondera o treinador. "A nossa equipe está bem focada e confiante em fazer uma boa partida", projeta o comandante.
O Cerrado chega reforçado em relação à temporada passada. Isa Andrade, Le Lisboa e Let Lopes renovaram o contrato. Gabriela Sena Giullya Lima foram promovidas da base ao profissional. O elenco recebe Ana Beatriz e Licinara Bispo, ambas ex-Corinthians, Giovanna Carey, ex-Ourinhos, além de Tainá e Sassá, egressas do Sampaio Corrêa.
Hillary Fabíola Martínez é o reforço estrangeiro. Ela chega de El Salvador para a primeira experiência no basquete brasileiro. "Para esse ano, tivemos condição de entrar cedo no mercado e trouxemos jogadoras que se encaixam bem no perfil da equipe que pretendíamos", explica Ronaldo Pacheco.
A prova de que o nível do elenco subiu é a presença recente de duas jogadoras na Seleção Brasileira feminina liderada pela estadunidense Pokey Chatman. Tainá Paixão não ficou entre as 12 convocadas para o Pré-Mundial na China e se reapresentará nesta quinta ao Cerrado Basquete. Sassá continua na delegação até o restante do torneio na Ásia.
"Esperamos fazer um bom campeonato e a nossa primeira meta é nos classificarmos para a Copa LBF", vislumbra Ronaldo Pacheco. A meta é ousada: o torneio reúne os quatro melhores colocados ao término do primeiro turno da temporada regular.
Programe-se
Cerrado Basquete x Sport
Quando: 11/3
Onde: Ginásio do Sesc, em Ceilândia
Horário: 19h30
Ingressos: Sympla
Primeira rodada
8/3 - Domingo
Santo André 65 x 58 São José
Maringá 58 x 67 Sodiê Mesquita
12/3 - Quinta
19h30 Cerrado Basquete x Sport
13/3 - Sexta
19h30 Maringá x Sesi Araraquara
19h30 Sampaio Corrêa x Salvador
Regulamento
A fase regular terá turno e returno com todas as equipes se enfrentando em jogos de ida e volta. As quatro equipes melhores colocadas ao fim do primeiro turno disputarão a Copa LBF. As oito equipes mais bem classificadas ao fim da primeira fase avançam ao mata-mata. Quartas de final e Semifinal serão disputadas em melhor de três jogos. Já a Final será disputada em melhor de cinco jogos.
Transmissão: TV Brasil, ESPN/Diney+, UOL, GETV, Imirante.com e Live Basketbal
