Grêmio bate o Vitória em Porto Alegre e chega a oito jogos sem perder

O Grêmio se impôs na Arena e venceu o Vitória por 2 x 0, nesta quinta-feira (19/3), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Camutanga (contra) e Amuzu, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória em Porto Alegre. A notícia ruim para os tricolores ficou por conta da lesão do lateral-esquerdo e capitão Marlon, que torceu o tornozelo e precisou deixar o gramado de ambulância.
O tricolor voltou a vencer após dois empates seguidos, contra Bragantino e Chapecoense, e se manteve na 7ª posição, com 11 pontos. A diferença para o Flamengo, que abre o G4, é de somente dois pontos. O Grêmio está há oito jogos invicto e não perde desde 11 de fevereiro, quando caiu por 2 x 0 diante do São Paulo.
Por outro lado, o Vitória, que não perdia há dois jogos e vinha de triunfo sobre o Atlético-MG, no Barradão, caiu para a 13ª posição, com sete pontos. O Leão não teve uma boa atuação em Porto Alegre e foi uma presa fácil para o Grêmio.
O Grêmio controlou o primeiro tempo e foi superior na maior parte, explorando principalmente o lado direito com Amuzu. O gol saiu aos 26 minutos, após desvio contra de Camutanga ao tentar cortar cruzamento. O time ainda teve um pênalti marcado, mas anulado pelo VAR, e seguiu criando chances, enquanto o Vitória só conseguiu chegar ao ataque no fim, sem perigo real.
Na volta do intervalo, o Grêmio manteve a superioridade e não demorou para ampliar. Assim, um chutão do Weverton acabou virando um lançamento para Amuzu, que deslocou o goleiro para anotar o segundo do Imortal aos oito minutos. Atrás no placar, o Vitória tentou se lançar mais ao ataque, enquanto o Grêmio girava a bola e controlava as ações. Após a lesão de Marlon, aos 25 minutos, o ritmo de jogo diminuiu e o Tricolor segurou o resultado.
Ficha técnica
GRÊMIO 2×0 VITÓRIA
Campeonato Brasileiro 7ª rodada
Data e horário: 19/03/2026, às 19h (horário de Brasília).
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).
GRÊMIO: Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Marlon (Caio Paulista, 30’/2ºT); Leo Pérez, Juan Nardoni (Noriega, 10’/2ºT) e Willian (Monsalve, 10’/2ºT); Amuzu (Gabriel Mec, 40’/2ºT), Enamorado (Tetê, 39’/2ºT) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Renzo López, 30’/2ºT), Camutanga (Cantalapiedra, 30’/2ºT), Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Tarzia, 42’/2ºT); Erick (Fabri, 42’/2ºT) e Renato Kayzer (Anderson Pato, 47’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
Gols: Camutanga (contra), aos 27’/1ºT (1-0); Amuzo, aos 8’/2ºT (2-0).
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN).
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
Cartões amarelos: Gabriel Mec (GRE); Renato Kayzer, Nathan Mendes, Cantalapiedra (VIT).