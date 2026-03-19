Libertadores-2026: confira os grupos após sorteio da Conmebol

A final da Libertadores em 2026 será no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, em 28 de novembro - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

A Conmebol realizou na noite desta quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai, o sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2026. O Brasil terá seis times nesta fase: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol.

Atual campeão da Libertadores 2025, o Flamengo vai enfrentar o tradicional Estudiantes, a altituide de Cusco, do Peru e também terá dificuldades contra o Medellín. O Fluminense, rival do Rubro-Negro, também terá a altitude ao encarar o Bolívar (BOL), além de Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG). No entanto, mais acessível.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Principal rival do Flamengo na disputa por títulos nos último anos, o Palmeiras terá Cerro Porteño (PAR), Junior Barranquilla (COL) e Sporting Cristal (PER) pela frente. O Alviverde, aliás, também encontra adversários com experiência no torneio. Outro paulista, o Corinthians encara o Peñarol (URU), Santa Fe (COL) e Platense (ARG).

Além disso, o Cruzeiro, entretanto, se complicou e, talvez, seja o grupo da morte com: Boca Juniors (ARG), Universidad Católica (CHI) e Barcelona (EQU). Equipes, afinal, com grande experiência na Libertadores. Por fim, o estreante Mirassol vai encarar a altitude por conta dos confrontos contra LDU (EQU) e Always Ready (BOL). Campeão da Recopa sobre o Flamengo, Lanús (ARG) também está no grupo.

Os grupos da Libertadores

A: Flamengo, Estudiantes (ARG), Cusco (PER) e Independiente Medellín (COL)

B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) e Deportes Tolima (COL)

C: Fluminense, Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG)

D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro, Universidad Católica (CHI) e Barcelona (EQU)

E: Peñarol (URU), Corinthians, Santa Fe (COL) e Platense (ARG)

F: Palmeiras, Cerro Porteño (PAR), Junior Barranquilla (COL) e Sporting Cristal (PER)

G: LDU (EQU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) e Mirassol

H: Independiente Del Valle (EQU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) e Universidad Central (VEN)

Os dois primeiros colocados de cada grupo, portanto, avançam às oitavas de final. Além disso, os que terminaram em terceiro das chaves vão para a Sul-Americana e encaram os segundo-colocados em um formato de playoff para saber que avança às oitavas da segunda principal competição do continente.

Calendário | Libertadores

Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

Quartas de final: 8 a 17 de setembro

Semifinais: 13 e 22 de outubro

Final: 28 de novembro