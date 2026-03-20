Lateral do Grêmio opera tornozelo após lesão grave em campo

Na metade do segundo tempo do jogo do Grêmio contra o Vitória, em uma disputa por espaço com Erick, o lateral-esquerdo Marlon acabou caindo sobre o pé direito, ocasionando uma fratura que causou comoção no estádio entre torcedores e jogadores. Marlon deixou o campo imediatamente de ambulância, sob aplausos e com seu nome gritado pela torcida.
Segundo o Tricolor Gaúcho, a cirurgia de Marlon acontece nesta sexta-feira (20/03). Jogador ficará até 5 meses foram de campo:
"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura do tornozelo direito e será submetido à cirurgia na tarde desta sexta-feira. O prazo de retorno é estimado em cinco meses", afirma o clube em nota.
O Grêmio iniciou a partida se impondo diante do Vitória. A válvula de criação era os lados do campo, principalmente com Amuzu. O belga criou boas chances, até que aos 26 minutos, fintou a marcação e cruzou rasteiro. Após bate e rebate, Camutanga acabou mandando contra o próprio patrimônio.
O time baiano sentiu o golpe e só não viu a situação piorar quando o VAR interveio e o juiz anulou um pênalti em cima de Carlos Vinícius. O confronto seguiu com o mesmo ritmo, com os donos da casa criando volume. Willian e Amuzu arriscaram de longe, porém sem sucesso.
O time da casa voltou do intervalo com as linhas baixas, à espreita pelo contragolpe. O modelo tático deu chance ao Vitória aparecer no campo de ataque e levar perigo, como no cabeceio de Cacá. Mas logo depois a estratégia deu certo. Pegando a defesa baiana desorganizada, o goleiro Weverton lançou Amuzu, que partiu livre e bateu cruzado na saída do goleiro para ampliar, aos oito.
O clima da partida era tranquilo, mas ganhou contornos tristes quando Marlon acabou sofrendo uma fratura feia no tornozelo, deixando o campo de ambulância. O Vitória que já havia sentido o gol, piorou após o ocorrido, errando passes e falhando na marcação. O Grêmio até aproveitou alguns espaços, porém, satisfeito com o resultado, apenas ditou o ritmo até o apito final.
Com informações da Agência Estado