"Eu sempre disputei uma eleição para ganhar", diz Haddad sobre candidatura

Com mais de uma hora de atraso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, oficializaram, na noite desta sexta-feira (19/3), o lançamento da pré-candidatura de Haddad para o governo do Estado de São Paulo, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde o ministro negou estar indo para o sacrifício.

Ao falar sobre como será a campanha, Haddad disse que não tem estratégia e, muito menos barganha. Ele ainda disse que está a disputa otimista para vencer o pleito. “Eu sempre disputei uma eleição para ganhar, e é como vou disputar essa eleição”, afirmou, em tom otimista.

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O ex-ministro da Fazenda voltou a dizer que nunca fez da política a profissão, mas sempre fez da política a razão de vida cidadã, além da luta pela contra a desigualdade. E, por isso, vai entrar no ringue por uma “boa causa”. “ Essa luta jamais vai ser vista como sacrifício”, frisou, em referência às notícias de que ele estaria entrando em uma corrida eleitoral para perder.

Lula voltou a defender Haddad e afirmou que o ministro é o "melhor nome" para ajudar o partido na luta para combater os “fascistas” e para evitar que eles retomem o poder, em referência aos bolsonaristas e os direitistas. “E nessa eleição, ele vai ser o futuro governador de São Paulo, porque ele está mais do que preparado e é o ministro da Fazenda ‘mais exitoso’”, afirmou, reforçando o elogio feito ao ministro mais cedo ao confirmar a saída de Haddad da pasta.

Novo momento

Haddad aproveitou a cerimônia para comentar sobre a nova conjuntura do cenário internacional, que vem sendo influenciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas sem citá-lo nominalmente, mas faltou de tarifaço, de novas guerras e de intervenções que o republicano tem provocado desde o seu retorno à Casa Branca.

“Temos de trabalhar muito para não deixar as coisas que estão planejadas pelo outro lado acontecerem, que é colocar em risco a soberania nacional, colocar em risco a democracia, e colocar em risco o incipiente estado de bem-estar social que nós estamos construindo desde o período da redemocratização”, afirmou Haddad, que anunciou a saída do governo hoje e será substituído pelo secretário0-executivo da pasta Dario Duringan.

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Participaram do evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), e os ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Camilo Santana (Educação), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), além de lideranças sindicais e vários parlamentares do PT.

Antes de Lula e de Haddad falarem, o presidente Nacional do PT, Edinho Silva, destacou que a escolha do ABC para o anúncio da candidatura de Haddad para o governo de São Paulo tem muita simbologia, porque é o berço do PT e da carreira tem muita simbologia.

O vice-presidente e ex-governador de São Paulo, na sequência, afirmou que pretende percorrer o estado com Haddad na campanha ao longo do ano. O ex-tucano garantiu que o ex-ministro vai apresentar a melhor proposta e a melhor campanha.

“O Haddad vai ganhar essa eleição. E conte conosco para percorrer a geografia de São Paulo nessa jornada cívica”, afirmou. Ele destacou que Haddad foi também prefeito de São Paulo e ministro da Educação, antes de comandar a Fazenda e fazer a reforma tributária. “Haddad é uma pessoa vocacionada para servir o nosso Estado de São Paulo como um grande governador. Vamos juntos. A caravana vai partir, as velas estão plenas de sonho e aladas de esperança”, afirmou.

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