Nuno Moreira desencanta e recupera confiança no Vasco

Peça fundamental para o Vasco no ano passado, Nuno Moreira desencantou em 2026. O atacante português marcou pela primeira vez no ano na vitória sobre o Fluminense por 3 a 2, na quarta-feira (18/3), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão, e recuperou a confiança. Assim, o jogador deixou para trás a desconfiança e iniciou, a partir de agora, um novo capítulo com a camisa vascaína.

"Eu estava triste comigo pelas exibições que estava fazendo. Acredito que vai melhorar porque trabalho muito para estar bem no jogo e tenho certeza que vai melhorar. Este ano ainda não tinha conseguido chegar ao meu melhor futebol, mas espero ganhar confiança com esse gol. O futebol é assim, os jogadores passam por altos e baixos. Não consigo explicar. Estava triste comigo também", disse.

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Contratado no ano passado, Nuno Moreira custou 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões na cotação da época) junto ao Casa Pia, de Portugal. O atacante soma 70 jogos, 12 gols e sete assistências. Em 2026, são 14 jogos e apenas um gol. Dessa forma, a chegada de Renato Gaúcho representou um risco, mas o português permaneceu com a confiança da comissão técnica e deu sinais de recuperação.

Com a vitória no clássico, o Vasco saltou na tabela e agora ocupa 10ª colocação, com oito pontos. Nos três primeiros jogos sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino conquistou sete de nove pontos possíveis. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em São Januário, pela 8ª rodada do Brasileirão.



