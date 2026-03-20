Corinthians tenta acelerar recuperação de jogadores

No empate com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi com time misto para rodagem de elenco e controlar carga. Ao todo, foram sete desfalques por conta de lesões, porém contou com o retorno de Yuri Alberto, que não atuava há mais de um mês por lesão na coxa direita. Neste sentido, a comissão técnica junto aos fisiologistas tentam acelerar recuperação de jogadores lesionados para sequência de jogos importantes.

Em coletiva, o técnico Dorival Júnior ressaltou que atua ao lado dos médicos e fisiologistas do clube, mas é ele quem dá a última palavra. Assim, mencionou que busca acelerar recuperação de jogadores com desgaste e também os lesionados. Afinal, o zagueiro Gabriel Paulista, o volante André Carrillo e os atacantes Kaio César e Memphis Depay não atuaram contra a Chape.

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"A última palavra é do treinador. Eu ouço todos as palavras possíveis de todos os setores. Eu posso acelerar algo dentro de uma necessidade. Eles me passam os dados e eu defino. Agora, eu não posso ser irresponsável. Um incômodo é um sinal muito claro de que o camarada sairia antes de finalizarmos o primeiro tempo. Seria lesão e sabe quanto tempo ele ficaria fora? No mínimo, três semanas. Não vou ser irresponsável", disse antes de complementar.

"Estamos acelerando agora os processos para disputarmos todos os jogos com a melhor equipe possível. Alterações vão acontecer em praticamente todas as rodadas, eu falei no início do ano. Por isso também falei que gostaria de ter um elenco um pouco mais composto. O Memphis demorou para iniciar os trabalhos na pré-temporada, ele tinha que resolver o problema no joelho. É normal que tenhamos um pouco mais de cuidado. Eu prefiro não correr o risco, pecar sem ser omisso", destacou.

Sequência complicada do Corinthians

Com o resultado, o Corinthians está a seis jogos sem vencer e agora soma nove pontos, na nona posição. Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Flamengo, às 20h30, na Neo Química Arena. Logo depois, enfrenta o Fluminense, fora de casa. Em seguida, volta a ter uma sequência de jogos em casa, mas contra Internacional e Palmeiras. Ou seja, uma dura sequência que pode definir o futuro de Dorival no clube.



