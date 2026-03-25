Ancelotti sobre ausência de Neymar na Seleção: "Eu observo tudo"

Na véspera do amistoso com a França, no EUA, o técnico Carlo Ancelotti foi preciso nas respostas. Falou sobre o adversário, sobre as contusões que rondam o elenco, possíveis convocados, mas não escapou do óbvio. Em uma das primeiras perguntas da entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (25), o treinador foi obrigado a falar sobre a ausência de Neymar.

Tranquilo, como sempre, Ancelotti foi preciso e ainda adotou um tom conciliador ao abordar as críticas recebidas. Ele ainda destacou que respeita diferentes opiniões no futebol e evitou polemizar sobre o tema, embora tenha reafirmado os critérios adotados pela comissão técnica.

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Eu observo tudo. É normal, cada um no futebol pode opinar. No futebol não há uma ciência clara. Cada um tem a sua opinião. Eu tenho que respeitar a opinião de todos, afirmou o comandante.

Ancelotti, não falou claramente, mas em entrevistas anteriores sempre fez questão de reforçar que a decisão passa principalmente por critérios físicos e que a comissão técnica prioriza jogadores em plena condição. Nesse contexto, Neymar ficou fora da lista por não atingir o nível físico considerado ideal, embora siga no radar para uma possível convocação para a Copa.

‘Equipe de qualidade’

O treinador, aliás, também abordou a preparação para o amistoso contra a França e destacou a importância do confronto como teste de alto nível. O treinador indicou que pretende observar alternativas táticas e dar sequência à formação de uma base competitiva, aproveitando o período curto de treinos para ajustar o time.

"(A França) é uma equipe de qualidade, em todos os aspectos. Tem qualidade no ataque, com velocidade. É muito importante para a Seleção jogar com equilíbrio. O Brasil também pode jogar em contra-ataque, com posse de bola e pode jogar muito bem", disse.

"São jogadores muito fortes, com muita qualidade. Mbappé marcou muitos gols ano passado. Agora é um adversário. Temos que marcá-lo bem. É muito rápido, com qualidade, muito efetivo na finalização", completou.

Problema na zaga

Por causa da condição física de Marquinhos, que se apresentou com dores musculares, Ancelotti abriu o jogo sobre a escalação, mas disse que ainda não tem o time completamente escalado para o amistoso.

"Douglas (Santos) chegou à noite e pode jogar. Marquinhos tem um problema, mas pode ser que jogue contra a Croácia. É um momento importante na temporada. É muito jogo. É normal que os jogadores tenham algum problema", afirmou. "Douglas Santos vai jogar, Wesley e Léo Pereira. Tenho uma dúvida sobre um zagueiro", concluiu.

Sobre a lista final para a Copa, inclusive, Ancelotti falou especificamente sobre a defesa e que a lista ainda ainda está em aberto até a convocação final.

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"Estão mais ou menos estão definidos (os zagueiros). Nesta vez temos zagueiros novos. Léo Pereira, Bremer e Ibañez. Mas temos que avaliar a condição física, como eles dentro do grupo… Os três têm qualidade para ir à Copa. Devemos levar quatro ou cinco zagueiros", revelou.



