CBF faz parceria com time da NFL para ações conjuntas em amistoso com a França

A CBF e o New England Patriots, equipe da NFL, a liga profissional de futebol americano dos EUA, vão usar o amistoso entre Brasil e França, na próxima quinta-feira (26/3), como vitrine para uma estratégia conjunta de expansão internacional. O duelo será disputado no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts), contará com uma programação que extrapola o jogo e aposta em experiências voltadas ao público e ao mercado.
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A iniciativa inclui uma série de ativações inspiradas no modelo de espetáculo da NFL, com foco em entretenimento e interação. Os organizadores vão promover uma Fan Fest nas áreas externas do estádio, reunindo atrações musicais brasileiras e espaços interativos. Ao mesmo tempo, o projeto prevê ações imersivas para aproximar os torcedores do ambiente do evento.
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Além disso, a programação incorpora eventos fechados com foco institucional e comercial. Na véspera da partida, convidados participam de um jantar oficial com atletas, ex-jogadores e dirigentes. Já durante o amistoso, a organização recebe patrocinadores e parceiros em áreas exclusivas, reforçando o ambiente de relacionamento e negócios.
Por outro lado, o espetáculo dentro do estádio também ganha novos elementos. As equipes planejam intervenções no pré-jogo e no intervalo, seguindo o padrão adotado no futebol americano. Com isso, a proposta amplia o engajamento do público e reforça o posicionamento global da partida.
Parceria fortalecida
Representando os Patriots, Joe Dorant destacou que a união com a seleção brasileira fortalece a conexão com o público internacional. Patriots e seleção brasileira são símbolos de excelência e conquistas. A parceria é natural dentro da nossa estratégia de crescimento e aproximação com o público brasileiro, disse.
Essa parceria amplia o alcance da CBF e fortalece nossa presença nos Estados Unidos, conectando tradição, inovação e a paixão do torcedor, afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud.
A parceria entre as instituições começou em 2024 e, desde então, vem sendo desenvolvida com projetos nos Estados Unidos e no Brasil.
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