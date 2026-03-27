Jamaica faz o simples, vence a Nova Caledônia e avança na repescagem

A Jamaica não brilhou, mas conseguiu fazer o simples para avançar na repescagem intercontinental da Copa do Mundo. Na madrugada desta sexta-feira (27), os Reggae Boyz venceram a Nova Caledônia, por 1 a 0, com gol de Cadamarteri, e vão decidir uma vaga no Mundial contra a República Democrática do Congo, na próxima terça (31).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os jamaicanos não cumpriram a expectativa de um jogo tranquilo e ainda sofreram sustos na defesa. Porém, os Cagous abusaram das chances que tiveram, tentando enfeitar demais. Por outro lado, o técnico Rudolph Speid optou por preservar seus principais jogadores, que começaram no banco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Jamaica pressiona e sai na frente
Como esperado, a partida começou com um grande domínio jamaicano. Os Cagous até tentaram surpreender em contra-ataque, mas Fulgini cabeceou por cima da meta. A primeira oportunidade dos Reggae Boyz veio dos pés de Richard King, que ficou com a bola e chutou cruzado para fora. Porém, na segunda, Webster cobrou falta, Nyikeine não segurou e Cadamarteri apareceu para abrir o marcador.
Os jamaicanos seguiam com a bola, mas pararam de criar. Com isso, a Nova Caledônia começou a ousar e assustar. Athalé viu Blake adiantado e tentou surpreender de trás do meio de campo. Depois, Fenepej aproveitou saída errada da defesa, tentou fazer cobertura, mas o goleiro se recuperou.
Os Reggae Boyz responderam com Cadamarteri, que invadiu a área, chutou cruzado e parou em defesa de Nyikeine. A Nova Caledônia também teve sua chance com Kenon, que fez fila pela direita, invadiu a área e chutou, sem dar muito trabalho para Blake.
Reggae Boyz não ampliam e tomam sufoco
A segunda etapa começou com a Nova Caledônia tentando aparecer mais no ataque, mas não conseguindo caprichar nas jogadas ofensivas. Aos poucos, a Jamaica cresceu e criou suas chances. Depois de boa jogada de Campbell, Anderson ficou com a bola e chutou para fora. Os Reggae Boyz empilharam uma oportunidade atrás da outra. Depois de boa jogada de Cadamarteri, a bola ficou para Bobby Reid, que chutou para fora. Na sequência, Webster recebeu na área, tentou o toque na saída do goleiro, mas Nyikeine fez a defesa.
Na metade da segunda etapa, Rudolph Speid colocou Bailey na partida. Em uma das suas primeiras participações, o jogador do Aston Villaa cruzou na área e Bobby Reid, sozinho, cabeceou para fora. Nos minutos finais, a Nova Caledônia acreditou no empate e partiu para cima. Waia recebeu na área e chutou para boa defesa de Blake. Porém, faltou qualidade e os Cagous, apesar de um jogo histórico, ficaram pelo caminho.
NOVA CALEDÔNIA 0 X 1 JAMAICA
Repescagem intercontinental para a Copa do Mundo Semifinal (jogo único)
Data e horário: 27/3/2026 (sexta-feira), à 00h (de Brasília)
Local: Estádio Akron, Zapopan (MEX)
Gol: Cadamarteri, 17’/1ºT (0-1)
NOVA CALEDÔNIA: Rocky Nyikeine; Joris Kenon, Didier Simane, Morgan Mathelon Fonzy Ranchain (Welepane, 38’/2ºT) e Jekob Jeno; Joseph Athalé, Angelo Fulgini, César Zeoula (Germain Haéwégéné, 38’/2ºT) e Jean-Jacques Katrawa (Gerard Waia, 22’/2ºT); Georges Gope-Fenepej (Lues Waya, 29’/2ºT) . Técnico: Johann Sidaner.
JAMAICA: Blake; Joel Latibeaudiere, Richard King (Bell, 38’/2ºT), Ethan Pinnock e Webster; Isaac Hayden, Karoy Anderson, Tyreece Campbell (Leon Bailey, 22’/2ºT), Andre Brooks (Bobby Reid, intervalo) e Mason-Clark (Damian Lowe, 38’/2ºT); Cadamarteri (Jamal Lowe, 33’/2ºT). Técnico: Rudolph Speid.
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Nicolás Taran (URU)
VAR: Juan Lara (CHI)
