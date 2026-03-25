Copa Centro-Oeste: Capital vence Primavera-MT em jogo insano no Paranoá

O técnico Luizinho Vieira elogiou a força ofensiva do Capital, mas lamentou a dificuldade do time candango na recomposição - (crédito: Ueslei Costa)

Em um jogo eletrizante no Estádio Juscelino Kubitscheck, no Paranoá, o Capital estreou com vitória na fase de grupos da Copa Centro-Oeste. O time tricolor derrotou o Primavera por 4 x 3 com uma virada em casa. O próximo compromisso na competição regional de acesso à Copa Verde será contra o Rio Branco-ES no próximo dia 29, novamente em casa.

O Primavera abriu o placar aos 11 minutos. Dimitri cruzou a bola da esquerda. O meia Braian desviou para dentro do gol e abriu o placar na casa do adversário. O Capital empatou com Lessinho. Lançado em profundidade por Renan, ele finalizou na saída do goleiro e igualou o placar para o Capital.

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O Primavera voltou à frente no placar ainda no primeiro tempo, novamente em uma trama entre Dimitri e Braian. Ele recebeu a bola da linha de fundo, chegou de frente para a trave e finalizou com facilidade, de chapa, para o fundo da rede do time candango.

Persistente, o Capital igualou novamente o resultado. Matheusinho cobrou falta da esquerda na cabeça de Richardson. O zagueiro subiu sozinho para finalizar com firmeza e decretar o placar parcial no jogo insano de cinco gols no primeiro tempo.

Na volta para a etapa final, o volante Lima ampliou o placar para o Capital depois de um passe belíssimo de Matheusinho. A revelação do Candangão dominou e estufou a rede do Primavera com uma linha de passe envolvente na entrada da área do adversário.

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O Primavera injetou emoção na partida até o último minuto aos 26 minutos da etapa final. Wesley foi acionado com um passe do meio de campo, ganhou na corrida do lateral Genilson e finalizou facilmente na saída do goleiro. Apesar da insistência, não houve tempo para empatar a partida e o Capital segurou a virada por 4 x 3 no Paranoá.

Autor do gol da virada do Capital, Gustavo Nescau falou sobre a vitória do time tricolor na estreia na Copa Centro-Oeste. "Estou muito feliz por marcar o primeiro gol com essa camisa. Não vencíamos aqui havia quatro jogos. É muito importante para o grupo", disse.

O técnico Luizinho Vieira destacou o bom início na Copa Centro-Oeste. "O importante era fazer o resultado dentro de casa e vencer. Cabe a mim entender os nossos erros em relação ao próximo jogo. Saio satisfeito com a parte ofensiva, mas erramos muito nas transações defensivas", comentou o treinador. Fizemos uma boa partida do ponto de vista tático com margem de crescimento. O desenvolvimento da equipe gera uma expectativa muito boa".