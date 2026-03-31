Cavaleiro Olímpico Stephan Barcha promove clínica de salto em Brasília

Nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril, a Sociedade Hípica de Brasília recebe a Clínica Salto, com o cavaleiro olímpico Stephan Barcha, um dos principais representantes do Brasil no hipismo mundial. Cavaleiros e amazonas terão três dias imersos em treinos intensivos, com troca de experiências e a oportunidade de aprimorar as técnicas ao lado do atleta brasileiro.

A clínica foi pensada para aqueles que buscam aperfeiçoar a parte técnica e aprofundar a prática do salto. Durante os três dias, cavaleiros e amazonas poderão adquirir conhecimentos com um personagem que é referência internacional na modalidade. Stephan Barcha soma resultados expressivos na carreira e já levou o Brasil à alguns pódios mundo afora.

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“A clínica é um momento importante de troca. Mais do que técnica, buscamos desenvolver a leitura do percurso, o tempo e a conexão entre o cavalo e o cavaleiro, que fazem toda a diferença na pista”, explicou o atleta.

Nos últimos dois anos, o Stephan recebeu o Prêmio Brasil Olímpico na modalidade salto, reconhecimento dado aos principais atletas do país. Além disso, Barcha se destacou ao ser o brasileiro melhor classificado no ranking da Federação Equestre Internacional (FEI). Recentemente, faturou o quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, sem contar os títulos de bicampeão brasileiro Sênior Top e tricampeão do Ranking Brasileiro Sênior Top.

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Local: Sociedade Hípica de Brasília

Data: 31/3 à 2/4

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

