Conheça João Cardoso: torpedo brasiliense brilha no atletismo dos EUA

João Cardoso tem 12 anos, nasceu e foi criado no Distrito Federal, mora na Flórida e começa a brilhar nas competições de atletismo dos Estados Unidos - (crédito: Arquivo Pessoal/Família/Thiago Cardoso)

Aos 12 anos, um jovem brasileiro pinta com as cores do Brasil o pódio do AAU Indoor Nationals, no estado da Virgínia (EUA), considerada a maior competição indoor de atletismo juvenil dos Estados Unidos. Nascido no Distrito Federal e criado no Plano Piloto, João Cardoso conquistou duas medalhas de prata nas provas individuais (1500m e 3.000m) e o bronze no revezamento (4x800m). Apesar da pouca idade, o garoto está nos holofotes na América do Norte. Lidera o ranking da Flórida e figura em segundo lugar no país na categoria.

Em 2015, Thiago Cardoso e Clariana Campos, pais de João, decidiram embarcar rumo à Flórida para começar uma vida nova. Mais novo de quatro irmãos, João Cardoso entrou aos cinco anos no clube de corrida da escola, por escolha de Thiago. Curiosamente, o intuito do pai ao colocar o filho no esporte foi teve um interesse logístico, para encurtar a fila de carros na hora de deixá-lo com o irmão, Luís, na entrada do colégio. Como explica em entrevista ao Correio Braziliense, foi apenas uma solução prática do dia a dia.

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A família não imaginava que aquela atitude mudaria a vida do caçula. Para incentivar os alunos, anualmente a escola costumava promover uma corrida no período do feriado de Ação de Graças, chamada de “Turkey Trot”. A premiação: um peru para a ceia.

Na primeira participação, João conquistou o primeiro lugar. No ano seguinte, repetiu o feito. Do terceiro ao quinto ano, o corredor mirim somou três segundos lugares, ficando sempre atrás do mesmo concorrente.

Uma situação curiosa chamou a atenção de Thiago. No último ano, enquanto estava na pista, percebeu um dos organizadores instruindo apenas o garoto que havia conquistado o primeiro lugar nas edições anteriores. Encucado, o pai questionou o fato de as dicas não serem compartilhadas com os demais alunos. "Me respeita, o outro atleta compete em nível nacional”, respondeu o organizador a Thiago. Incomodado, o brasileiro agiu pelo filho.

"Eu chamei o João e perguntei a ele o quanto ele queria ganhar aquela prova e o quanto ele queria melhorar. Ele me respondeu que queria muito. Então, eu disse a ele que, naquele dia, poderia ser difícil e talvez não ganhasse, mas seria a última vez que perderia para ele", conta.

Daquele momento em diante houve mudança de comportamento e as respostas vieram dentro da pista. João se tornou o atleta mais jovem a faturar um título de campeão do Condado de Osceola, no cross country e no atletismo de pista.

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Há dois anos, o corredor migrou para competições nacionais. Em 2024, terminou como o 19º melhor atleta dos Estados Unidos. No ano seguinte, subiu para sexto. O currículo é extenso para pouca idade. No campeonato nacional de cross country, ficou entre os oito melhores do país. Há pouco tempo, conquistou o segundo lugar no AAU Indoor Nationals. Agora, lidera o ranking do estado da Flórida e figura como o segundo melhor atleta dos Estados Unidos na faixa etária e categoria dele.

João segue com o apoio da família e a instrução de profissionais na parte física e mental. "E, ao mesmo tempo em que construímos essa trajetória esportiva, sempre tivemos muito claro que isso é um projeto de longo prazo. A grande meta esportiva do João é representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Brisbane-2032”, projeta Thiago.

"Mas, talvez, o mais bonito de tudo seja que os sonhos dele vão além da pista. O João quer ser uma boa pessoa, construir uma família, ter quatro filhos e estudar na University of Notre Dame, provavelmente na área de fisioterapia. No fim das contas, mais do que formar um atleta de alto nível, estamos formando um ser humano completo. E é isso que realmente sustenta tudo o que está acontecendo”, enaltece o pai.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima