Série D: Ceilândia estreia com empate sem gols no Abadião

Ceilândia teve volume, mas não o transformou em gol na estreia em casa na Série D - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

Estrear com vitória na Série D do Campeonato Brasileiro era uma das especialidades do Ceilândia. O Gato Preto começou somando três pontos em quase todas as edições das quais participou, menos na versão de 2018 e neste domingo (5/4), quando empatou sem gols com o Mixto-MT no Estádio Abadião.

Semifinalista do Campeonato Candango 2026, o Ceilândia se impôs diante do Mixto. Incentivado pela torcida, o time do Distrito Federal finalizou 13 vezes, mas só acertou o alvo em duas. Faltava capricho para abrir o marcador e inaugurar a campanha pelo acesso com vitória.

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Longe de ter uma característica que valorize a posse de bola e o jogo paciente e pensado, o Ceilândia teve 43% de posse e assistiu ao Mixto-MT controlar a partida em alguns momentos. Os mato-grossenses também chutaram em direção ao gol duas vezes, mas também faltaram com capricho.

O Ceilândia retorna a campo pela Série D do Campeonato Brasileiro em 11 de abril, na visita ao Goiatuba, às 18h30. No mesmo dia, às 18h, o Mixto-MT recebe o União Rondonópolis.

A chave do Ceilândia, no momento, é liderada por outro time do Distrito Federal, o Capital, que venceu o União Rondonópolis por 1 x 0 neste sábado (4/4). Neste domingo, Operário VG e Goiatuba fecham a primeira rodada do Grupo A4.