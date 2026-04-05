Cerrado bate o Santo André e chega à quarta vitória na LBF

O Cerrado chegou a quatro vitórias em cinco partidas na Liga de Basquete Feminino. Neste domingo de Páscoa (5/4), derrotou o Santo André por 85 x 59 no Ginásio do Sesc Ceilândia.
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Com saldo positivo neste início de temporada, o Cerrado volta à quadra em 11 de abril, na visita ao Sodiê Mesquita, às 17h30, no Rio de Janeiro. O Santo André entra em ação dois dias antes, contra o Sport, às 20h30.
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O destaque da partida foi a armadora Hillary Argueta, melhor em quadra com 21 pontos, 19 rebotes e cinco assistências. “Treinamos muito bem essa semana e isso refletiu no jogo, estamos jogando coletivamente e isso fez a diferença”, analisou.
Nesta temporada, o Cerrado foi derrotado somente pelo Campinas, fora de casa, por 86 x 80, em 28 de março. O time do Distrito Federal é o terceiro colocado, atrás do líder Sampaio Corrêa e do vice Campinas, ambos com aproveitamento perfeito após cinco partidas.
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