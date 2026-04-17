Série D: Brasiliense enfrenta Inhumas-GO pela manutenção no G-4

O Brasiliense busca a primeira vitória para dar início a uma arrancada em busca do líder Gama - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Brasiliense volta a entrar em campo neste sábado (18/04). A partida será fora de casa, no Estádio Zico Brandão, e teve mudança de horário. Anteriormente marcado para 18h30, inicará às 16h. O confronto vale pela terceira rodada da Série D. A equipe candanga vem de dois empates nas duas primeiras rodadas, contra o Primavera em casa (1 x 1) e contra o Luverdense fora (0 x 0). Portanto, o Jacaré necessita urgentemente da primeira vitória na quarta divisão.

Léo Roquete assumiu o comando técnico do Brasiliense depois da péssima campanha da equipe no Candangão. O antecessor era Luiz Carlos Winck. A equipe não conseguiu a classificação para as semifinais do campeonato doméstico.

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Com isso, a Série D se torna de extrema importância para que o Brasiliense tenha calendário extenso na próxima temporada em caso de acesso à Série C. Aliás, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez alterações no regulamento da quarta divisão nacional. O número de equipes aumentou de 64 para 96, com isso, seis times serão promovidos ao invés dos tradicionais quatro.

O Jacaré ocupa a quarta posição do Grupo A3. Tem dois pontos. Com a vitória, pode chegar à vice-liderança. O topo pertence ao Gama, que segue invicto na competição e na temporada.

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Recém-contratado, Léo Roquete não venceu no cargo e vem testando bastante as peças do elenco. Alguma delas, inclusive, tiveram contato com o treinador no Candangão enquanto estavam no Samambaia, como Vitor Xavier (vice-artilheiro do estadual com sete gols), Matheus Nolasco, Pedro Talisca e Gustavo Lila. Portanto, o resultado é relevante para seguir no G4.

O adversário Inhumas jogará a primeira partida em casa no campeonato. A equipe ainda não sabe o que é vencer em 2026, são 10 jogos com oito derrotas e dois empates. Na competição, os goianos estão zerados e na lanterna do grupo. Perderam na estreia para o Luverdense por 2 x 1 e na última rodada foi derrotado pelo Gama por 2 x 0 no Bezerrão. Além de todos os problemas, a Pantera foi rebaixada no Campeonato Goiano e vive um péssimo momento no ano.

FICHA TÉCNICA

Inhumas-GO

Walace, Ciao Mendes, Reinaldo Bahia, Alan, Ninho, Luan, Gustavo Leite, Murilo Rosa, Lucas Victor, Paulo Victor e Nicolas Castro

Técnico: Raphael Miranda

Brasiliense

Matheus Kayser, Vitor Marinho, Regino, Iago Cosseau, Jonathan Moc, Marcos Júnior, Tarta, Jean Pyerre, Jackson, Serginho e Vitor Xavier

Técnico: Léo Roquete

Estádio: Zico Brandão, Inhumas (GO)

Horário: 16h (18/4)

Árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima