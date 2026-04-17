Série D: Por primeira vitória, Ceilândia encara União Rondonópolis-MT

Adelson de Almeida admite temporada difícil: "Infelizmente, tem momentos em que as coisas não se encaixam. Esse está desse jeito", disse ao Correio - (crédito: Mateus Dutra/Ceilândia)

O Ceilândia volta a entrar em campo pela quarta divisão nacional neste sábado (18/4) às 16h, no Abadião. A equipe ainda venceu na competição e precisa melhorar o desempenho. O Gato Preto iniciou no torneio com empate sem gols em casa contra o Mixto-MT e foi derrotado pelo Goiatuba na rodada passada por 1 x 0 jogando como visitante.

Os comandados de Adelson de Almeida vivem altos e baixos na atual temporada. São 14 jogos com apenas cinco vitórias e aproximadamente 36% de aproveitamento. O treinador, por mais que seja experiente e um ídolo do clube, vive um raro momento de instabilidade devido à falta de regularidade.

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Jogo difícil. Aliás, qualquer adversário tem se tornado difícil para o Ceilândia neste ano. Está difícil de acertar um time, de pegar uma sequência boa. Definitivamente, esse ano está complicado, mas vamos continuar trabalhando, tentando, ajustando pra ver se, em algum momento, a gente reage", avalia Adelson de Almeida em entrevista ao Correio Braziliense.

A equipe, mesmo com o desempenho abaixo do esperado, chegou às semifinais do Candangão e caiu contra o Gama no agregado por 3 x 2. No ano passado, o Gato Preto foi a melhor equipe da capital na Série-D. Alcançou as quartas de finais mas fooi eliminada pelo Barra. Mais à frente, o time catarinense conquistou o título inédito da quarta divisão.

Nesta temporada, o número de equipes na Série D aumentou de 64 para 96. Consequentemente, as tradicionais quatro vagas de acesso deram lugar a seis, sendo os quatro semifinalistas e dois dos eliminados nas quartas de finais na disputa de uma repescagem. Passam para os mata-matas os quatro melhores times de cada um dos 16 grupos.

"Infelizmente, tem momentos em que as coisas não se encaixam. Esse está desse jeito" Adelson de Almeida, técnico do Ceilândia

Pelo lado adversário, o União Rondonópolis-MT vive situação parecida com a dos candangos na competição. A equipe ainda não venceu e soma apenas um ponto na tabela. Eles estrearam com derrota por 1 x 0 contra o Capital, que por sinal, são os líderes do grupo com 100% de aproveitamento, e empataram contra o Mixto no clássico por 2 x 2.

No Estadual, a campanha foi muito abaixo do esperado pela torcida, com o time terminando em oitavo lugar com 10 pontos e só não foi rebaixado por causa do saldo de gols. Após a participação ruim, o então técnico Márcio Nunes foi desligado do cargo e Willian Heiler chegou para o comando na Série D. Entretanto, o começo também não é animador.

Ceilândia e União Rondonópolis vivem situações complicadas e são os lanternas e as únicas equipes fora da zona de classificação do grupo A4 da Série-D. No histórico de confronto, só foram disputados dois jogos entre elas, com vantagem para os candangos que conquistaram uma vitória por 2x0 em 2023. O outro jogo foi no mesmo ano e ficou empatado por 0 x 0.

FICHA TÉCNICA

Ceilândia

Edmar Sucuri, Paulinho, Franklin Joseph, Henrique Alagoano, Fabinho, Bosco, Cleyton Maranhão, Robert, Cardoso, Patricão e Marquinhos.

Técnico: Adelson de Almeida

União Rondonópolis-MT

Lúcio, Jhuan, Goiano, Alemão, Gui Vieira, Silveira, Mateus Goiano, Alex, Luiz Gabriel, Nadson e Juninho

Técnico: Willian Heiler

Estádio: Abadião, Ceilândia (DF)

Horário: 16h (18/4)

Árbitro: Andre Rodrigo Rocha (RJ)

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima