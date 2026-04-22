Cerrado tem confronto direto por vaga na Copa Liga de Basquete Feminino

O Cerrado volta à quadra nesta quarta-feira (22/04) para enfrentar o SESI Araraquara fora de casa pela nona e última rodada do primeiro turno da LBF. O jogo será às 19h30 no Ginásio do SESI Araraquara. O jogo será confronto direto por uma vaga entre os três primeiros colocados, que levam para a Copa LBF, que será disputada nos dias 23 e 24 de maio. As candangas ocupam o terceiro lugar e precisam apenas vencer para garantirem a vaga.

O Cerrado vem de derrota na competição. As candangas foram vencidas pelos líderes Sampaio Corrêa por 71 a 59 na última rodada e, com isso, adiaram sua possível classificação para a Copa LBF. Porém, a equipe treinada por Ronaldo Pacheco vem bem no campeonato, com apenas duas derrotas em oito jogos e contam com a presença de destaques na liga, como a salvadorenha Hillary Argueta que é a terceira jogadora com maior média de pontos em todo torneio (15,1). O treinador reforçou a importância de apresentar um bom desempenho nesta reta final de primeiro turno: “Estamos lutando muito por essa vaga. Precisamos apenas vencer na última rodada para conseguirmos a classificação.”, conta Ronaldo Pacheco ao Correio Braziliense.

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Já as adversárias, vem de vitória na rodada passada, contra o Santo André por 80 a 75. As paulistas apresentam a mesma campanha que as candangas, com duas derrotas na competição, sendo inclusive para as mesmas equipes (Sampaio Corrêa e UNIMED Campinas). As atuais tricampeãs da liga precisam vencer com o apoio de seu torcedor para garantirem vaga na Copa LBF, que por sinal, são as atuais bicampeãs. O time treinado por Fábio Appolinário conta com os destaques de Aline Moura e Cacá Martins para conseguirem a vaga no G-3. O retrospecto entre as equipes é favorável ao SESI Araraquara, que venceu nas duas vezes que os times se enfrentaram.

A Copa LBF será realizada nos dias 23 e 24 de maio. A competição vai englobar os três primeiros colocados da liga ao final do primeiro turno mais a equipe do Santo André que será o time sede. Os jogos serão disputados no Ginásio Laís Elena com o chaveamento de semifinais, que serão no sábado (23/05), disputa de terceiro lugar e a grande final no domingo (24/05). Os times Sampaio Corrêa e o UNIMED Campinas já garantiram a classificação. A terceira vaga fica entre Cerrado e SESI Araraquara que busca o tricampeonato do torneio. Em caso de vitória candanga, seria a primeira vez que elas disputariam o campeonato em toda história.

Ficha técnica

Prováveis escalações

SESI Araraquara: Aline Moura, Débora Costa, Cacá Martins, Maisa Marçal e Evelyn Larissa.

Técnico: Fábio Appolinário

Cerrado: Hillary Argueta, Licinara Rodrigues, Beatriz Oliveira, Sassá Gonçalves e Letícia Lopes.

Técnico: Ronaldo Pacheco

Local: Ginásio SESI Araraquara, Araraquara (SP)

Data e hora: quarta-feira (22/04), 19h30

Transmissão: GE EPTV

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima