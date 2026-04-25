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Caio Bonfim atinge marca histórica na marcha atlética

O brasiliense medalhista de prata em Paris-2024, bateu os recordes nacional e sul-americano nos 5km, em São Paulo nesta sexta-feira (24)

Bronze no mundial de Brasília, Caio Bonfim agora detém dois grandes recordes da marcha atlética - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Bronze no mundial de Brasília, Caio Bonfim agora detém dois grandes recordes da marcha atlética - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Caio Bonfim atingiu um grande marco após derrubar dois recordes de uma só vez, que somavam mais de 50 anos de duração nos 5 quilômetros da marcha atlética. A história foi escrita nesta sexta-feira (24) no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, em São Paulo. O brasiliense concluiu a prova com o tempo de 18min37s35, superando as maiores marcas nacional e sul-americana. 

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Anteriormente, o detentor do recorde nacional era Sérgio Galdino, que sustentava a marca de 19min28s87 desde 13 de março de 1993. Já o continental, o equatoriano Jefferson Pérez se manteve com o melhor tempo da América do Sul desde 5 de maio de 2007, quando fez em 18min46s08. Porém, ambos foram superados pelo brasileiro.

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Caio Bonfim falou sobre as marcas no Troféu Brasil. “Eu descansei a parte mental. Viajei com a família, fui curtir os meninos. A sobrecarga psicológica do Mundial foi muito alta, com muita concentração, muito foco. Aí fiquei uma semana de folga e voltei na terça-feira”, comentou o campeão.

Ele acrescentou: “Os 5 mil têm uma pegada diferente, porque precisa começar forte, e a gente é acostumado a fazer uma rodagem em que vai crescendo o ritmo. Mas foi um ótimo resultado, que mostra como o trabalho para o Mundial foi bem feito, porque hoje foi resquício do treino do Mundial. Estou muito feliz”, encerrou. 

Carreira de peso 

Além dessa marca, o brasiliense também acumula um portfólio de peso na marcha atlética. Caio já foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris-2024 na prova dos 10km, campeão mundial nos 20km Tóquio-2025, vice-campeão dos 35km  no mesmo ano e também acabou de levar o bronze no mundial por equipes em Brasília no início do mês de abril na meia-maratona. 

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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Rafael Lins*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por Rafael Lins*
    postado em 25/04/2026 15:36 / atualizado em 25/04/2026 17:09
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