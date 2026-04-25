Caio Bonfim atinge marca histórica na marcha atlética

Caio Bonfim atingiu um grande marco após derrubar dois recordes de uma só vez, que somavam mais de 50 anos de duração nos 5 quilômetros da marcha atlética. A história foi escrita nesta sexta-feira (24) no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, em São Paulo. O brasiliense concluiu a prova com o tempo de 18min37s35, superando as maiores marcas nacional e sul-americana.

Anteriormente, o detentor do recorde nacional era Sérgio Galdino, que sustentava a marca de 19min28s87 desde 13 de março de 1993. Já o continental, o equatoriano Jefferson Pérez se manteve com o melhor tempo da América do Sul desde 5 de maio de 2007, quando fez em 18min46s08. Porém, ambos foram superados pelo brasileiro.

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Caio Bonfim falou sobre as marcas no Troféu Brasil. “Eu descansei a parte mental. Viajei com a família, fui curtir os meninos. A sobrecarga psicológica do Mundial foi muito alta, com muita concentração, muito foco. Aí fiquei uma semana de folga e voltei na terça-feira”, comentou o campeão.

Ele acrescentou: “Os 5 mil têm uma pegada diferente, porque precisa começar forte, e a gente é acostumado a fazer uma rodagem em que vai crescendo o ritmo. Mas foi um ótimo resultado, que mostra como o trabalho para o Mundial foi bem feito, porque hoje foi resquício do treino do Mundial. Estou muito feliz”, encerrou.

Carreira de peso

Além dessa marca, o brasiliense também acumula um portfólio de peso na marcha atlética. Caio já foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris-2024 na prova dos 10km, campeão mundial nos 20km Tóquio-2025, vice-campeão dos 35km no mesmo ano e também acabou de levar o bronze no mundial por equipes em Brasília no início do mês de abril na meia-maratona.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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