Ex-miss é morta no México; sogra é a principal suspeita

Carolina Gómez, 27 anos, foi encontrada morta no apartamento onde moradava, em 15 de abril - (crédito: Reprodução/TikTok)

A morte de uma ex-miss Baja California, estado do México, provocou revolta no país. Carolina Gómez, 27 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava com marcas de tiros, em 15 de abril. A investigação aponta a sogra da vítima como principal suspeita, mas não há detidos até o momento e demora da Justiça é alvo de críticas.

O crime repercutiu após a divulgação de um vídeo feito por câmeras internas do apartamento. No vídeo, é possível ouvir as vozes das duas mulheres em uma discussão, seguido do barulho de seis disparos de arma de fogo. Logo depois, o marido, identificado como Alejandro Sánchez, vê a cena e questiona a mãe, Erika María Herrera.

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"Mãe, por que você fez isso? Ela é minha família", teria questionado o homem. Em resposta, Erika afirmou que a jovem a havia irritado. “Eu sou a sua família. Ela te roubou de mim”, afirmou a mulher.

A denúncia do crime foi feita por Alejandro um dia depois, em 16 de abril, o que gerou indignação e suspeitas acerca do envolvimento dele. Erika segue foragida da Justiça. Além dos três, o filho do casal, de apenas oito meses, também estaria no apartamento.

Nas redes oficiais, o Ministério Público da Cidade do México afirmou que investiga o caso como feminicídio e atua no suporte aos familiares da vítima. “Procedimentos ministeriais, forenses e de investigação de campo têm sido continuamente realizados, incluindo a intervenção de pessoal especializado no local, o processamento de provas e ações para identificar o suspeito”, informou.

Alejandro teria alegado à mãe de Carolina que demorou a denunciar o crime por ter medo que poderia acontecer com o filho. Reyna Gómez relatou que Alejandro afirmou ter convocou manifestações para este sábado (25/4) por justiça pela filha. “"Quero que quem fez isso pague pelo que fez, seja a mãe ou quem quer que seja, que pague pelo que fez à minha filha", afirmou em entrevista à imprensa local.