Copa do Brasil Feminina: Cresspom estreia por um recomeço na temporada

O Cresspom tem sete gols e sofreu 19 nesta temporada em cinco apresentações na Série A3 do Brasileirão - (crédito: Divulgação )

A primeira fase da Copa do Brasil Feminina começa nesta quarta-feira com 32 clubes da Série A3 do Campeonato Brasileiro, entre eles o representante candango Cresspom, e uma velha discrepãncia na tabela de valores das premiações. A CBF dobrou o valor do PIX em cada etapa do torneio nacional em relação à temporada passada, porém os valores seguem muito aquém dos pagos na versão masculina no país anfitrião da Copa do Mundo de 2027.

Se avançar nesta quarta-feira contra o Juventude-SE, às 15h, no Bezerrão, o Cresspom receberá R$ 50 mil. Na versão masculina do mata-mata nacional, o Gama embolsou R$ 400 mil na estreia por despachar o Monte Roraima, ou seja, oito vezes mais.

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Participante da Copa do Brasil Feminina pela oitava vez, o Cresspom não está em um bom momento na temporada. Lanterna do Grupo A2 na Série A3 do Brasileirão Feminino, o time vai se despedir da terceira divisão no domingo, às 15h, contra o Pantanal, no Abadião. em caso de eliminação diante do Juventude-SE, restará aguardar pelo início do Candangão.

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O time comandado pelo técnico Luiz Victor Queiroga disputou cinco partidas neste ano e ganhou um. A vítima foi o Várzea Grande por 4 x 2 pela Série A3 do Brasileirão Feminino. Nas demais exibições, duas derrotas para o Pantanal, uma para o Várzea Grande e outra diante do Pantanal. O adversário na estreia lidera o Grupo 8 da Série A3 com 13 pontos em 15 disputados e está classificado antecipadamente para as oitavas de final.

"A expectativa para o jogo é a melhor possível. É a nossa 10ª participação, então a palavra que caracteriza nossa expectativa nesse ano é: esperança. O Cresspom vem de uma campeão de Brasileirão que não condiz com o que que a qualidade do grupo tem para entregar, então a Copa do Brasil vem como uma nova oportunidade para resgatar a temporada e trazer luz para um grupo de atletas muito competente e profissional que, independentemente dos ruídos que existem ao redor continuam trabalhando muito duro todos os dias" Luiz Queiroga, técnico do Cresspom, em entrevista ao Correio

Lembrado de que a o valor em dinheiro pago pela CBF é um ânimo a mais, o treinador brincou: "Pois é, boa premiação, mesmo. Que possamos fazer um excelente jogo", afirmou Queiroga.

Criado em 1999, o Cresspom foi durante muito tempo referência do futebol feminino na capital do país. Antes das ascensões do Minas Brasília e do Real Brasília, o time era o maior campeão do Campeonato Candango. As Tigresas, inclusive, só disputaram a elite do futebol nacional, em 2021, quando conquistaram o acesso para a Série A2 do Brasileirão, ao derrotarem a equipe do Ceará, por 2 x 0, e chegaram à semifinal da segunda divisão.

Regulamento

A Copa do Brasil Feminina 2026 conta com 66 clubes em um formato mata-mata, dividido em oito fases, com predomínio de jogos únicos até as oitavas de final. Da fase preliminar à quarta fase, o empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto a partir das quartas de final os duelos são em ida e volta

Premiação por etapa

1ª fase (cota de participação): R$ 50 mil (32 clubes);

2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);

3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);

Oitavas de final: 100 mil (16 clubes);

Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes);

Semifinais: 140 mil (4 clubes);

Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes);

Vice-campeão: R$ 1 mihão;

Campeão: R$ 2 milhões.

Ficha técnica

Cresspom x Juventude-ES

Copa Brasil - Primeira fase

Cresspom

Gabi Sousa; Franciane, Mylene, Ellen Raianny e Jéssica; Andressinha, Ana Gabriela, Maria Júlia e Renata; Ágata, Taís Menezes.

Técnico: Pablo Rizza



Juventude-ES

Ana Paula; Mica, Thiná, Rosinha Gonzaga e IIma; Flávia, Shachenka, Anna Santos e Duda Souza; Laiza e Taly.

Técnico: Ricardo Pereira



Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Horário: 15h

Local: Estádio Bezerrão (Gama-DF)

Ingresso: Sem informação

Transmissão: CBF TV

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima