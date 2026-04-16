Presidente da Federação de Futebol do DF coordenará a Série D

Presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos é o novo coordenador do Campeonato Brasileiro da Série D - (crédito: RAFAEL RIBEIRO / CBF)

Presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos foi nomeado pela Confederação Brasileira de Futebol coordenador da Série D do Campeonato Brasileiro. A oficialização ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (16/4).

A portaria foi assinada pelo presidente da CBF, Samir Xaud. O cargo prevê acompanhamento institucional da disputa e a interlocução entre clubes, federações e a entidade nacional.

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Vasconcelos também acompanhará a execução das diretrizes e demais deliberações relacionadas à Série D e eventuais elaborações de propostas em prol do desenvolvimento e da sustentabilidade da competição nacional.

A CBF mantém a tendência de deixar a coordenação da Série D a cargo de dirigentes do Centro-Oeste. Ex-presidente da Federação Goiana, André Pitta foi, anteriormente, um dos coordenadores da quarta divisão nacional.

Samir Xaud enxerga a ação como passo importante no progresso do futebol brasileiro. “Mais um dia especial na CBF. Vasconcelos vem para somar nesta edição da Série D, com 96 clubes, a maior da história. Ele vai nos ajudar na condução do campeonato, na interlocução com os clubes e federações. Essa é mais uma demonstração da nova gestão da CBF, que veio para melhorar nosso futebol”, afirmou.

Grato pelo novo cargo, Daniel Vasconcelos se comprometeu com o trabalho que lhe foi dado e agradeceu a confiança. “Quero primeiro agradecer a confiança do presidente Samir Xaud para que eu passe a ser o coordenador deste campeonato de muita importância para o futebol brasileiro", exaltou.

"Todos os 26 estados e o Distrito Federal estão representados na Série D. Recebo este convite com muita satisfação e, da minha parte, terá muito empenho e trabalho junto às federações, clubes e CBF para o fortalecimento da competição”, assegurou Vasconcelos.

A Série D do Campeonato Brasileiro tem quatro representantes do Distrito Federal: Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama. O futebol da capital do país não tem um clube acima da quarta divisão nacional desde o Jacaré em 2013.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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