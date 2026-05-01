Cerrado Basquete tenta vitória em casa após duas derrotas seguidas

Cerrado terá apoio de sua torcida em jogo contra Sodiê Mesquita na próxima sexta-feira (01) - (crédito: @eyshyfotografa / Instagram)

O Cerrado volta a reencontrar a torcida após 12 dias longe de casa. Buscando se recuperar das duas derrotas recentes na Liga de Basquete Feminino (LBF), a equipe verde volta ao Ginásio do Sesi de Ceilândia, nesta sexta-feira (1º/5), às 17h30, para medir forças com o Sodiê Mesquita, na abertura do segundo turno da competição nacional. No primeiro confronto, as candangas venceram no Rio de Janeiro por 80 a 51.

O último jogo da equipe em Brasília foi com derota para o Sampaio Corrêa, por 71 a 59, em 19 de abril. Porém, após bom início na temporada, o Cerrado vem de sequência negativa nos últimos jogos. A equipe de Ronaldo Pacheco brigava pela parte alta da tabela, mas depois de perder para as maranhenses e para o Sesi Araraquara, as brasilienses caíram de posição e, agora, estão em quarto lugar, com 15 pontos acumulados em seis vitórias e três derrotas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No último jogo, o Cerrado enfrentaram o Araraquara fora de casa em confronto direto por vaga na Copa LBF, torneio responsável por reunir as três melhores equipes do primeiro turno da LBF, em maio. As candangas foram derrotadas por 73 a 61 e ficaram de fora do campeonato. Agora, o momento é de recuperação na temporada para continuar na parte de cima da tabela e brigar por playoffs ao final da primeira fase.

As cariocas ocupam o sexto lugar na tabela, com 13 pontos dentro da zona de classificação para a segunda fase. Portanto, a equipe tem apenas três vitórias em 10 jogos disputados até o momento. No último jogo, o Sodiê Mesquita bateu o ADMR Maringá, por 67 a 65 em casa, e quebrou um jejum de cinco derrotas seguidas. Mesmo com a jogadora com maior média de pontos na liga, a armadora Jayla Crawford, o time de Raphael Zaremba sonha em engatar uma sequência constante de bons resultados nas próximas rodadas.

Programe-se

Cerrado Basquete x Sodiê Mesquita - Liga de Basquete Feminino

Data: Sexta-Feira (1º/5)

Hora: 17h30

Local: SESC Ceilândia

Ingressos: Gratuitos no site Sympla

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima