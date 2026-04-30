Traficante que vendia anfetamina para caminhoneiros é preso



Policiais civis do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) de Luziânia apreenderam 26.430 comprimidos de anfetamina — drogas sintéticas estimulantes — e prenderam um homem em flagrante. A ação ocorreu nessa quarta-feira (29/4).

A operação foi desencadeada após as equipes flagrarem o momento exato da entrega de comprimidos a um usuário em um posto de combustíveis da região. O suspeito estava em um Chevrolet Spin e usava do carro para as entregas. Segundo as investigações, o público se limitava a caminhoneiros.

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Na casa do suspeito, a polícia encontrou um estoque de drogas. “Em interrogatório, o autuado confessou a prática da venda ilícita há quase dois anos, informando ter pago cerca de R$ 43 mil pela carga mais recente para sustentar gastos pessoais”, frisou o delegado Rony Loureiro.

