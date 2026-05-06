Após vitória recorde, Cerrado desafia invencibilidade do Sampaio Corrêa

Cerrado tenta vitória contra Sampaio Corrêa para permanecer na parte superior da tabela - (crédito: Felipe Costa )

O Cerrado vive boa fase nesta temporada da Liga de Basqute Feminino. As candangas apresentam apenas três derrotas em 10 jogos e ocupam a quarta posição com 17 pontos. A última vitória, contra o Sodiê Mesquita, em casa, foi avassaladora. A equipe de Ronaldo Pacheco bateu as cariocas por 122 x 64, o maior triunfo entre todas as franquias do torneio, e com desempenho fulminante da pivô Sassá Gonçalves. Ela anotou 38 pontos e 14 rebotes. Porém, o próximo desafio é diante de um time embalado e longe do Distrito Federal.

As equipes duelarão no Ginásio Costa Rodrigues nesta quinta-feira, (7/5) às 19h30, com transmissão no canal do Youtube Live Basketball BR. O retrospecto do confronto é negativo para o Cerrado. Nos últimos cinco jogos, as candangas venceram apenas um, por 85 x 84 em maio do ano passado jogando em Brasília.

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As meninas do Sampaio Corrêa são as atuais líderes do campeonato e estão invictas. São 11 vitórias até o momento, uma delas, inclusive, contra o Cerrado, em em 19 de abril, por 71 x 59 no SESC Ceilândia. O time maranhense também é tri vice-campeão nas últimas edições do torneio.

A equipe conta com um jogo coletivo muito forte e o brilho de Gabriela Guimarães, a atleta com maior média de rebotes da liga (11,6) e maior aproveitamento de arremessos convertidos (61%).

Mesmo com a força da equipe adversária, o treinador Ronaldo Pacheco não esconde o otimismo para o desafio: "Será uma partida muito difícil, mas estamos preparados e crescendo dentro de quadra a cada jogo", conta o técnico do time candango.



Programe-se

Sampaio Corrêa x Cerrado Basquete

Liga de Basquete Feminino - segundo turno

Local: Ginásio Costa Rodrigues, São Luís (MA)

Horário: 19h30

Transmissão: Live Basketball BR - Youtube

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima