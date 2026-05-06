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FUTEBOL BRASILEIRO

Fifa libera convocados para Copa para jogar rodada final da Libertadores e Sul-Americana

Entidade máxima do futebol mundial abriu exceção para os jogadores convocados que estiverem disputando as duas competições

Arrascaeta e Alex Sandro, do Flamengo, devem estar na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
Arrascaeta e Alex Sandro, do Flamengo, devem estar na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

A Fifa liberou os jogadores de clubes sul-americanos que forem convocados por suas seleções para a Copa do Mundo para atuar a última rodada da fase de grupos da Libertadores e Conmebol. Estes dois torneios têm jogos previstos entre 26 a 28 de maio.

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A medida adotada pela entidade máxima do futebol teve pedido da Conmebol, que argumentou a equiparação aos jogadores de times europeus, envolvidos na decisão da Champions League, no dia 30 de maio.

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Aliás, o regulamento da Copa do Mundo prevê um período de descanso e preparação para os atletas a partir de 25 de maio, com exceções. Até o momento, o artigo destinado a este caso falava apenas em "finais continentais" como jogos de exceção. Contudo, uma alteração realizada em abril abriu margem para "partidas finais de fases de grupos" de torneios continentais.

Na Libertadores, o Brasil conta com seis times participantes (Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras). Na Sul-Americana, por sua vez, o futebol brasileiro emplacou sete representantes (Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco).

Entretanto, a exceção não se aplica a jogos do Campeonato Brasileiro, que tem rodada nos dias 30 e 31 de maio. Assim, os clubes que tiverem jogadores convocados ficarão desfalcados.

Para a Seleção Brasileira, a decisão da Fifa não deve causar impactos. Afinal, a expectativa é que os jogadores comecem a se apresentar no dia 27. A lista final com os convocados será divulgada no dia 18 de maio, no Rio.

O Brasil joga um amistoso diante do Panamá no dia 31, no Rio de Janeiro, na última atividade da Seleção no país antes de viajar para os Estados Unidos.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/05/2026 17:39
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