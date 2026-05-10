Brasileirão: Botafogo marca no fim e arranca empate com Atlético-MG

Em uma tarde de fortes emoções com a despedida de Hulk, Atlético e Botafogo empataram por 1 a 1, neste domingo (10), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Brasileirão. Em um jogo equilibrado, cada equipe dominou as ações em um tempo. Assim, o Galo saiu na frente com Cassierra na primeira etapa, no entanto, o Glorioso cresceu na etapa final e empatou com Arthur Cabral.
Com o resultado, o Atlético chegou a 18 pontos e ficou em 12º lugar, uma posição atrás do Botafogo, que está em 11º com os mesmos pontos. O Galo volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Já o Glorioso, por sua vez, visita a Chapecoense, na quinta (14), às 18h, na Arena Condá, pela mesma competição.
Atlético começa melhor e sai na frente com Cassierra
O jogo começou animado em Belo Horizonte. Empurrado pela torcida, que fez uma grande festa de despedida para o ídolo Hulk, o Atlético começou dominando as ações. Dessa forma, o Galo chegou a abrir o placar logo no primeiro minuto com Minda, mas o foi anulado por impedimento. O Botafogo, no entanto, respondeu de forma imediata aos quatro minutos, quando levou perigo em chute de Barboza.
Melhor no jogo, o Atlético levou mais perigo. Após jogada de Cuello, Barboza afastou mal o cruzamento e Cassierra ficou com a sobra. O camisa 9 aproveitou e chutou colocado no canto direito de Neto para abrir o placar aos 22 minutos. O Galo, aliás, quase ampliou aos 32, quando Medina salvou a finalização de Cassierra que tinha endereço.
Botafogo marca no fim e arranca empate fora de casa
O panorama mudou no segundo tempo. O Botafogo mudou a postura e conseguiu ter mais ações. Dessa forma, o time carioca conseguiu gerar mais perigo e quase empatou aos 11 minutos, quando Mateo Ponte acertou a trave. Já o Atlético, por sua vez, caiu de ritmo e não conseguiu ter o mesmo desempenho do primeiro tempo. Contudo, assustou em uma cabeçada com Iván Román e quase ampliou.
O equilíbrio tomou conta do segundo tempo. Dessa forma, a partida ficou morna durante um período. Depois da metade da etapa final, o Botafogo reagiu melhor às mudanças. Com mais volume, o Glorioso chegou ao empate aos 44 minutos, com Arthur Cabral, que aproveitou sobra na área. Empate com sabor de vitória para os cariocas e com sabor de derrota para os mineiros.
ATLÉTICO X BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 15ª rodada
Data: 10/05/2026
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Iván Román (Vitor Hugo, 22’/2ºT), Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard (Alexsander, 3’/2ºT); Cuello (Reinier, 42’/2ºT), Minda (Cissé, 23’/2ºT) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles (Marçal, 29’/2ºT); Newton (Montoro, 29’/2ºT), Edenílson (Kadir, 18’/2ºT), Medina e Danilo; Matheus Martins (Barrera, 35’/2ºT) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho
Gols: Cassierra, 22’/1ºT (1-0); Arthur Cabral, 44’/2ºT (1-1)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Alex Telles (BOT)
