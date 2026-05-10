Mbappé vira desfalque no Real Madrid e não enfrenta o Barcelona

De acordo com a imprensa espanhola, o atacante francês participou da atividade sem restrições ao lado dos companheiros, mas deixou o gramado poucos minutos antes do encerramento - (crédito: Dimitar Dilkoff/AFP)

O Real Madrid terá um desfalque importante para o clássico diante do Barcelona, neste domingo (10/5), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Kylian Mbappé voltou a sentir dores na coxa esquerda durante o último treinamento antes da partida e ficou de fora da lista de relacionados para o confronto no Camp Nou.

De acordo com a imprensa espanhola, o atacante francês participou da atividade sem restrições ao lado dos companheiros, mas deixou o gramado poucos minutos antes do encerramento. A situação surpreendeu a comissão técnica, já que havia expectativa de que Mbappé pudesse retornar justamente no duelo contra o maior rival. O clima nos bastidores era de confiança em relação à presença do camisa 10.

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A ausência do francês representa mais um problema para o técnico Álvaro Arbeloa, que tenta manter o Real Madrid vivo na disputa pelo título espanhol. O clube merengue ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, com 77 pontos, 11 atrás do líder Barcelona. O "El Clásico" deste domingo pode ser decisivo para a definição da La Liga, já que um empate basta para o time catalão confirmar matematicamente o título.

Momento ruim

Mbappé vive um período turbulento desde que chegou ao futebol espanhol. Nas últimas semanas, o atacante passou a receber críticas da imprensa local e de parte da torcida do Real Madrid por conta das atuações abaixo da expectativa e também pelas constantes ausências por problemas físicos. O jogador também virou assunto fora de campo após aparecer viajando com a atriz Ester Expósito durante parte do período de recuperação da lesão.

Além disso, uma petição pedindo a saída do atacante do clube ganhou força recentemente e acumulou mais de 50 milhões de assinaturas nos últimos dias. Pessoas próximas ao jogador afirmaram à imprensa internacional que a situação vem sendo tratada de forma exagerada e garantiram que o processo de recuperação segue acompanhado pelo departamento médico do Real Madrid.

Além de Mbappé, o meio-campo Federico Valverde também será ausência no clássico deste domingo. O uruguaio ficou fora após ter se envolvido em uma briga em um treino com o volante Tchouaméni. O jogador teve um traumatismo craniocefálico e ficará afastado por até duas semanas. Já o volante francês, mesmo após o clube abrir um processo disciplinar, foi mantido entre os relacionados para a partida.